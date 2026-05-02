

أعلن حزب مستقبل وطن إجراء حركة تغييرات جديدة في تشكيلات عدد من أمانات المحافظات، وذلك بعد الاطلاع على قانون الأحزاب السياسية والنظام الأساسي واللائحة الداخلية للحزب، وبموافقة رئيس الحزب، في إطار تعزيز الهيكل التنظيمي ودعم العمل الحزبي بالمحافظات.

ووفقا لبيان رسمي شملت التغييرات تعيين:

النائب/ عبدالله وهبان حسن خليل – أمين محافظة الجيزة.

النائب/ طارق أحمد محمد عبد الهادي – أمين محافظة الدقهلية.

السيد/ مصطفى محمد عطية الكمار – أمين محافظة القليوبية.

النائب/ أحمد عبدالمجيد أحمد محمد عبد – أمين محافظة الإسكندرية.

الدكتور/ ممدوح مصطفى سيد غراب – أمين محافظة الشرقية.

النائب/ أحمد فؤاد علي الجراوني – أمين محافظة الغربية.

النائب/ السيد عبدالعظيم عمارة خضر – أمين محافظة كفر الشيخ.

السيد/ محمد إبراهيم الصادق حراجي – أمين محافظة الأقصر.

السيد/ محمود معوض نفاوي معوض – أمين محافظة أسيوط.

السيد/ علي محمود علي مبارك – أمين محافظة سوهاج.

كما تضمن القرار تعيين أمناء تنظيم بعدد من المحافظات، وهم:

النائب/ مراد محمد أحمد هلال أبو الدهب – أمين تنظيم محافظة الجيزة

النائب/ أحمد أحمد أحمد عبد الفتاح صبحي – أمين تنظيم محافظة الإسكندرية.

السيد/ عبدالدائم عبدالحميد عبدالدائم محمد – أمين تنظيم محافظة الشرقية.

السيد/ محمد موسى عبد الواحد موسى عياد – أمين تنظيم محافظة الغربية.

النائب/ أحمد مصطفى أحمد محمد خليل الشناوي – أمين تنظيم محافظة أسيوط.

السيد/ أحمد محمد نشأت منصور يوسف – أمين تنظيم محافظة سوهاج.

النائب/ طه عبدالتواب محمد عبدالجليل – أمين تنظيم محافظة الفيوم.

وأكد الحزب أن أمناء وأمناء التنظيم بالمحافظات الذين لم ترد أسماؤهم في القرار مستمرون في مواقعهم التنظيمية، على أن يُنشر القرار عبر الصفحة الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي.