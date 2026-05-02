تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أديب يهاجم نظام الطيبات: فين دور الوزارة في مواجهة الترويج لوقف الأدوية

انتقد الإعلامي عمرو أديب، نظام الطيبات الذي كان يروج له الراحل الدكتور ضياء العوضي، مناشدا وزارة الصحة بالتدخل لوقف انتشار هذه الأفكار.

محامي ضياء العوضي: تقرير دبي أكد الوفاة طبيعية لكن الغموض مستمر

قال المحامي مصطفى مجدي، وكيل الدكتور ضياء العوضي، إن الوفاة ما زالت تحيط بها علامات استفهام عديدة رغم صدور تقرير رسمي من دبي.

الإفتاء: تجاوز الأب في وكالة زواج ابنته دون مبرر شرعي يبطل العقد

قال الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأب هو صاحب الحق الأصيل في الولاية والوكالة عن ابنته في عقد الزواج، ولا يجوز شرعًا ولا قانونًا تجاوزه طالما كان قائمًا بمسؤولياته.

رئيس اتحاد المنتجين: لا صحة لادعاءات حقن الدواجن بالهرمونات

رد المهندس محمود العنانى، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، على الجدل المثار حول نظام الطيبات للراحل الدكتور ضياء العوضى، مؤكدا أن ادعاءات استخدام الهرمونات لا تستند لأي أساس علمي.

توفيق عكاشة: إيران قتلت من المسلمين ما يعادل سكان إسرائيل

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن إيران قتلت من المسلمين عددًا يعادل سكان دولة إسرائيل، دون أن تقتل إسرائيليًا واحدًا حتى أثناء الحروب.