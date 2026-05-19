"ترقيم أماكن الحجاج" لتنظيم الإقامة في منى وعرفات.. مسؤول بالسياحة يكشف لمصراوي التفاصيل

كتب : محمد أبو بكر

09:21 م 19/05/2026 تعديل في 20/05/2026

جبل عرفات

كشفت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الشركات ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري واللجنة العليا للحج والعمرة، عن تطبيق نظام جديد لأول مرة خلال موسم الحج الحالي داخل مشعري منى وعرفات، بهدف تنظيم إقامة الحجاج وتسهيل تحركاتهم داخل المشاعر المقدسة.

وأكدت سامية سامي، في تصريحات لـ"مصراوي" على هامش استعدادات الحج السياحي بمكة المكرمة، أن وزارة السياحة والآثار قامت لأول مرة هذا العام بتحديد أرقام خاصة لكل حاج داخل مشعري منى وعرفات، بما يتيح للحاج معرفة مكانه بسهولة داخل المخيمات.

"راحة الحجاج" على رأس أولويات البعثة

وأوضحت مساعد وزير السياحة والآثار أن تطبيق هذا النظام يأتي لمنع العشوائية أو تسابق الحجاج على اختيار أماكن بعينها داخل المشاعر المقدسة، بما يسهم في تحقيق التنظيم وتوفير الراحة للحجاج خلال أداء المناسك.

وأضافت أن النظام الجديد يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة الحج السياحي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج، خاصة في المناطق التي تشهد كثافات كبيرة خلال موسم الحج.

وأكدت سامية سامي أن بعثة الحج السياحي المصرية تواصل جهودها على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة، سواء فيما يتعلق بالسكن أو التنقل أو تنظيم الإقامة داخل المشاعر المقدسة، بما يضمن للحجاج أداء المناسك بسهولة ويسر.

