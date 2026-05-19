قال الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن تغيير الآراء والمواقف أمر طبيعي ولا يمكن اعتباره تناقضًا أو خللًا، مستشهدًا بتغير اجتهادات الإمام الشافعي، ومؤكدًا أن مراجعة القناعات مرتبطة بتطور المعرفة وتبدل المعطيات.

وتحدث "عيسى" في مقطع فيديو نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن الجدل الدائر بشأن تغيير المواقف، قائلًا: إن البعض يهاجمه أو يهاجم غيره بدعوى تبديل الرأي، رغم أن هذا التغيير يحدث بشكل طبيعي في مختلف مجالات الحياة.

وأضاف في سياق حديثه: "ده الإمام الشافعي بيغير أراءه مش هغيرها أنا؟"، مشيرًا إلى أن الفقه والاجتهادات والتجارب الفكرية عبر التاريخ الإسلامي شهدت تطورًا وتبدلًا وفق اختلاف البيئات والظروف.

إبراهيم عيسى يعلق على جدل مشاركته في إعلان العاصمة الجديدة

تطرق إبراهيم عيسى إلى الجدل المثار حول مشاركته في إعلان العاصمة الجديدة، موضحًا أن تغيير الموقف من المشروع لا يتعارض مع تقييمه السابق له، قائلًا: إن المواقف قد تتطور مع تغير الواقع، مشددًا على أنه يمكن التعامل مع الواقع الجديد والاستفادة منه.

وأشار إلى أنه قال إن العاصمة الإدارية لم تكن من أولويات مصر وهذا الرأي جاء قبل بنائها، لافتًا إلى أنه غير هذا الرأي بعد أن وجدت العاصمة الإدارة بمبانيها الشاهقة والمشروعات العملاقة المقامة فيها، داعيًا جميع المواطنين إلى ضرورة الاستفادة من الأموال التي تم انفاقها على تلك المشروعات القومية وعدم اهدارها أو مقاطعتها بدعوى الثبات على الرأي.

وأكد "عيسى" أن الاعتراض على فكرة تغيير الرأي يتجاهل طبيعة التطور الإنساني، مستشهدًا بما يُنسب إلى الإمام الشافعي من تغيير اجتهاداته عند انتقاله بين العراق ومصر، معتبرًا أن ذلك يعكس مرونة الفهم وتغير السياقات.

وشدد الكاتب الصحفي، على أن تغيير الرأي لا يعني بالضرورة تغيير المبادئ، وإنما هو إعادة تقييم للوقائع وفق معلومات جديدة، لافتًا إلى أن ذلك ينطبق على مجالات السياسة والعلم والحياة اليومية.

واختتم الإعلامي إبراهيم عيسى، حديثه بالتأكيد على أهمية التمييز بين المبادئ الثابتة والمواقف المتغيرة، داعيًا إلى قبول فكرة أن مراجعة الرأي ليست عيبًا، بل جزء من النضج الفكري والتطور الطبيعي في التفكير.

