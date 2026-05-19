تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

علق المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، على بيان الأزهر بشأن قانون الأحوال الشخصية، مؤكداً التنسيق الكامل مع الأزهر.

أكد الإعلامي محمد علي خير، أن سعر كيلو الطماطم في أسواق الجملة بلغ 62 جنيهًا، وهو رقم كبير جدًا.

قال الإعلامي عمرو أديب، إن العالم كله يستخدم الطاقة الشمسية بينما مصر مصرّة على استخدام الوقود الأحفوري والتلوث.

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن أزمة ارتفاع أسعار الطماطم مرتبطة بشكل مباشر بالتقلبات المناخية وارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.

قال الإعلامي أحمد موسى إن بيان الأزهر الشريف بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية أثار جدلًا واسعًا، مشيرًا إلى أنه كان من الممكن التنسيق مع المؤسسات المعنية قبل صدوره.