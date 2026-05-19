نشرة التوك شو| أسباب ارتفاع أسعار الطماطم.. وجدل بيان الأزهر بشأن قانون الأسرة

كتب : حسن مرسي

01:30 ص 19/05/2026

أهم ما جاء ببرامج التوك شو

تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

لجنة إعداد قانون الأسرة: البرلمان ملزم بعرض القانون على الأزهر دستوريًا

علق المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، على بيان الأزهر بشأن قانون الأحوال الشخصية، مؤكداً التنسيق الكامل مع الأزهر.

الطماطم بـ62 جنيهًا.. محمد علي خير: اللي يحتاجه البيت يحرم تصديره

أكد الإعلامي محمد علي خير، أن سعر كيلو الطماطم في أسواق الجملة بلغ 62 جنيهًا، وهو رقم كبير جدًا.

أديب: مصر متأخرة جدًا في ثورة الطاقة الشمسية.. اجعلوا الطاقة البديلة هدفًا قوميًا

قال الإعلامي عمرو أديب، إن العالم كله يستخدم الطاقة الشمسية بينما مصر مصرّة على استخدام الوقود الأحفوري والتلوث.

خبير: التغيرات المناخية وراء أزمة ارتفاع أسعار الطماطم

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن أزمة ارتفاع أسعار الطماطم مرتبطة بشكل مباشر بالتقلبات المناخية وارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.

موسى: بيان الأزهر بشأن قانون الأسرة أحدث لغطًا وكان يمكن التنسيق

قال الإعلامي أحمد موسى إن بيان الأزهر الشريف بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية أثار جدلًا واسعًا، مشيرًا إلى أنه كان من الممكن التنسيق مع المؤسسات المعنية قبل صدوره.

