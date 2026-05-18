في إطار الاهتمام المتزايد بسرطان البروستاتا عالميا وإقليميا باعتباره أحد أبرز التحديات الصحية التي تواجه الرجال، سلطت شركة باير الضوء على أهمية رفع الوعي بالمرض، وتشجيع التشخيص المبكر، إلى جانب مواكبة التطورات العلمية التي تسهم في تحسين رعاية المرضى ودعم رحلتهم العلاجية.

يأتي ذلك في ظل الحاجة المتزايدة إلى تعزيز المعرفة المجتمعية بسرطان البروستاتا، باعتباره من أكثر أنواع السرطان شيوعا بين الرجال، حيث يساهم الوعي بالأعراض وعوامل الخطورة، إلى جانب المتابعة الطبية المنتظمة، في تحسين فرص الاكتشاف المبكر وإدارة المرض بشكل أكثر فاعلية.

وخلال ندوة علمية، أُقيمت في المتحف المصري الكبير، وبحضور نخبة من أطباء الأورام والمسالك البولية من مختلف أنحاء المنطقة، سلطت باير الضوء على استخدام جديد لـ"نوبيكا"، كنتيجة من ضمن تطبيقات مستقبلية لتغيير رحلة علاج سرطان البروستاتا المنتشر الحساس للهرمون من خلال نتائج دراسات جديدة، حيث يمكن استخدامه مع العلاج بالحرمان من الأندروجين وحده أو بالاشتراك مع الدوسيتاكسيل، بما يمنح الأطباء مرونة أكبر في اتخاذ القرارات العلاجية، وفقا للحالة الصحية لكل مريض، ومدى ملاءمة الخيارات العلاجية المتاحة له.

وأكد المشاركون أن التعامل مع سرطان البروستاتا لم يعد يقتصر فقط على التدخل العلاجي التقليدي، بل أصبح يعتمد على رؤية أشمل تأخذ في الاعتبار طبيعة كل حالة، ومرحلة المرض، والحالة الصحية العامة للمريض، بما يتيح خططا علاجية أكثر تخصيصا لدعم أفضل النتائج الممكنة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد الله، أستاذ علاج الأورام بجامعة القاهرة:

“التطورات العلمية في علاج سرطان البروستاتا أتاحت للأطباء اليوم خيارات علاجية أكثر مرونة وتخصيصا، بما يسمح باتخاذ قرارات علاجية تتناسب مع طبيعة المرض لدى كل مريض ومرحلته السريرية”.

وأكد أوفيه دالفيش، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في قطاع الأدوية لدى شركة باير: “نؤمن في باير بأن دعم المرضى يبدأ من الوعي والمعرفة، ويمتد إلى مواكبة التطورات العلمية التي تسهم في تحسين رعاية المرضى. ومن خلال دعم الحوار العلمي والتثقيف الصحي، نواصل التزامنا بالمساهمة في تعزيز الوعي بسرطان البروستاتا وتحسين رحلة المريض في مصر والمنطقة”.

ويحظى سرطان البروستاتا باهتمام متزايد ضمن أولويات الصحة العامة، في ظل الحاجة إلى تشجيع الرجال على طلب المشورة الطبية في الوقت المناسب، والتغلب على التأخر في التشخيص الناتج عن نقص الوعي أو التردد في متابعة الأعراض، بما يسهم في تحسين النتائج الصحية على المدى الطويل.

وتؤكد باير من خلال هذا الطرح استمرار التزامها بدعم التوعية الصحية، وتعزيز الحوار العلمي البناء مع المجتمع الطبي، والمساهمة في تطوير رعاية مرضى سرطان البروستاتا، بما يجمع بين التثقيف الصحي والتطورات العلاجية الحديثة لصالح المرضى والمجتمع.