3 نصائح بشأن أشعة الشمس.. الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء


كتب- محمد فتحي:

08:30 ص 18/05/2026

طقس حار

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء شديدة الحرارة اليوم الاثنين على أغلب الأنحاء، إذ أن العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة 38 درجة.

وبحسب بيان للهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك" فإن هناك فرص أتربة عالقة نهارا على بعض المناطق المكشوفة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

ووفقا للهيئة، فإن هناك نشاط للرياح مساءً على مناطق من القاهرة الكبرى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، إذ أن هناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20٪ تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وطالبت الهيئة المواطنين بضرورة اتباع الآتي خلال التعرض لأشعة الشمس:

- عدم الوقوف مباشرة تحت آشعة الشمس.

- شرب كميات كافية من السوائل الباردة خاصة المياه.

- ارتداء ملابس قطنيه فضفاضة فاتحة اللون.

