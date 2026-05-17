السيسي يهنئ رئيس وزراء العراق بتوليه المنصب.. ويؤكد دعم مصر لتعزيز التعاون الثنائي

كتب : محمد عبدالناصر

08:04 م 17/05/2026 تعديل في 08:20 م

السيسي يجري اتصالًا برئيس وزراء العراق

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بعلي فالح الزيدي، رئيس وزراء جمهورية العراق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قدم التهنئة لرئيس الوزراء العراقي بمناسبة توليه منصبه، معربًا عن تمنياته للعراق بدوام الأمن والاستقرار والرخاء تحت قيادة الحكومة العراقية الجديدة.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس أكد تطلع مصر لمواصلة العمل مع الجانب العراقي من أجل تعزيز الروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين، ودفع العلاقات الثنائية بينهما في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين، خاصة عبر الإعداد الجاري لانعقاد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن تقديره البالغ لتهنئة الرئيس، مؤكدًا حرص العراق على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية مع مصر، بما في ذلك في المجالات التجارية والاستثمارية، فضًلا عن دفع التنسيق السياسي القائم بين البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول التطورات الإقليمية، حيث أكد السيد الرئيس دعم مصر لأمن واستقرار العراق، مشددًا سيادته على ضرورة النأي بالعراق عن أي صراعات إقليمية قد تؤثر على استقراره، وهو ما ثمنه رئيس الوزراء العراقي. كما تم بحث سبل تعزيز الجهود من أجل صون وحماية سيادة الدول العربية في ظل مختلف التحديات الإقليمية الراهنة حفاظًا على مقدرات شعوب الدول العربية وأمنها.

