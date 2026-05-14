السيسي يمد إشراف المستشار محمد عبد الوهاب على المجالس التخصصية

كتب : محمد أبو بكر

10:57 ص 14/05/2026

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 205 لسنة 2026 باستمرار تولى المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، وذلك لمدة عام ثالث، اعتبارًا من 2 مايو 2026، وتكون له سلطات الوزير المختص بالنسبة إلى شئونها المالية والإدارية وإلى العاملين بالأمانة العامة والأمانات الفرعية لهذه المجالس.

كان أعلن السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عاد بسلامة الله، إلى أرض الوطن مساء اليوم الأربعاء، بعد زيارة شملت كلًا من جمهورية كينيا وجمهورية أوغندا.

وأوضح المتحدث الرسمي، في بيان رسمي، أن الرئيس السيسي شارك خلال زيارته إلى كينيا في أعمال قمة إفريقيا - فرنسا، إذ أجرى عددًا من اللقاءات مع قادة الدول الأفريقية والمسؤولين الدوليين المشاركين في القمة، في إطار تعزيز العلاقات والتعاون المشترك.

واختتم السفير محمد الشناوي، "البيان" بأن الجولة شملت زيارة إلى جمهورية أوغندا، إذ عقد الرئيس السيسي مباحثات ثنائية مع الرئيس الأوغندي، تناولت سبل دعم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

السيسي مجلس الدولة المجالس التخصصية

مجدي الجلاد يدعو لصياغة عادلة لقانون الإيجار القديم تحفظ حقوق الطرفين..
أحمد خليل يوضح محظورات الإحرام وأنواع الحج وأحكامها
حسام حسن يكشف صاحب الفضل في اكتشافه بناشئين الأهلي
"قد تقود إلى صدام".. الرئيس الصيني يُحذر ترامب من الخلافات حول تايوان
سيارات تويوتا ولكزس الكهربائية في مصر.. تعرف على الأسعار والمواصفات الكاملة
