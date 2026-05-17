استقبل مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، عددًا من نجوم الفن والإعلام، للمشاركة في اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، برئاسة المستشار محمد عمران، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر جلال، بشأن تفعيل حق الأداء العلني كأحد الحقوق المجاورة لحق المؤلف وفناني الأداء، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية الملكية الفكرية.

وفي مستهل الاجتماع، رحب المستشار الدكتور أحمد عبد الغني، أمين عام مجلس الشيوخ، بوفد الفنانين، ناقلًا تحيات المستشار عصام فريد رئيس المجلس لهم، مؤكدًا التقدير الكبير الذي يكنّه المجلس لقيمة الفن ودور الفنانين في تشكيل الوعي الوطني والحفاظ على الهوية الثقافية حيث يعد الفن المصري أحد أهم أدوات القوة الناعمة لمصر.

ويستند الاقتراح المقدم من النائب ياسر جلال إلى تفعيل حق الأداء العلني باعتباره أحد الحقوق المجاورة لحق المؤلف، وفقًا لقانون حماية الملكية الفكرية، بما يضمن حصول فناني الأداء من ممثلين ومطربين وعازفين وغيرهم على حقوقهم المالية الناتجة عن إعادة عرض وبث أعمالهم عبر مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.

وجاء أبرز الحضور الفنانة غادة عادل، عمرو سعد، ميرفت أمين، محمود حميدة، المخرج خالد جلال، بيومي فؤاد، الهام شاهين باسم سمرة، وخالد ذكي وعمر يوسف وهالة صدقي والفنان شيكو.