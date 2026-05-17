للمرة الأولى خلال الربيع.. الأرصاد: درجات الحرارة اليوم تتجاوز حاجز الـ40 درجة

كتب- محمد فتحي:

01:39 ص 17/05/2026

طقس حار

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه للمرة الأولى خلال ربيع 2026 من المتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم الأحد حاجز الـ40 درجة مئوية.

وبحسب بيان للهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك" فإنه من المتوقع أيضا أن تتأثر البلاد برياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال البلاد والصحراء الغربية حتى القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد، إذ تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق.

ووفقا للهيئة، فإن هذا طبيعة فصل الربيع، إذ أن التغيرات الحادة والسريعة وأعلى درجات حرارة تُسجل خلاله.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس الأرصاد حالة الطقس درجات الحرارة

