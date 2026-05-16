استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، السيد عامر شوكت سفير جمهورية باكستان الإسلامية بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة في مجالات الصناعات الدفاعية والتكنولوجية، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جمبلاط: "العلاقات المصرية الباكستانية تاريخية وممتدة"

في مستهل اللقاء، رحّب وزير الدولة للإنتاج الحربي بالسفير الباكستاني والوفد المرافق له، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وباكستان، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

واستعرض الوزير أنشطة وزارة الإنتاج الحربي، والقدرات التصنيعية لشركاتها التابعة، وما تمتلكه من خطوط إنتاج حديثة وإمكانات تكنولوجية متطورة وكوادر فنية وهندسية مؤهلة.

وزير الإنتاج الحربي: "توافق على أهمية التكامل في التصنيع العسكري"

شهد اللقاء مناقشة فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، إلى جانب بحث آليات إقامة شراكات صناعية بين شركات الإنتاج الحربي المصرية والشركات الباكستانية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية.

وأكد الدكتور صلاح جمبلاط أن التطور الصناعي الحديث يعتمد على تكامل العنصر البشري مع التكنولوجيا المتطورة وتحديث نظم الإنتاج، مشيرًا إلى حرص الوزارة على الاستثمار في الكوادر البشرية وتوطين التكنولوجيا الحديثة داخل الشركات التابعة.

وأضاف أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل وفق توجيهات القيادة السياسية لتعزيز القدرات الوطنية وتطوير منظومة التصنيع العسكري والمدني بأعلى معايير الجودة العالمية.

السفير الباكستاني: "الإنتاج الحربي يمتلك قدرات تصنيعية متقدمة"

من جانبه، أشاد السفير الباكستاني بالقاهرة بالإمكانات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة لشركات الإنتاج الحربي المصرية، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين يشهد تطورًا مستمرًا، خاصة في المجالات العسكرية والأمنية.

وأعرب عن تطلع بلاده إلى تعزيز الشراكة الثنائية مع مصر بما يدعم العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين الجانبين.

السفير الباكستاني: "دعوة للمشاركة في معرض IDEAS 2026"

خلال اللقاء، وجّه السفير الباكستاني دعوة رسمية لوزير الدولة للإنتاج الحربي للمشاركة في معرض الصناعات الدفاعية الدولي “IDEAS 2026”، المقرر عقده في شهر نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن المعرض يمثل منصة دولية مهمة لبحث فرص التعاون والشراكات في قطاع الصناعات الدفاعية والتكنولوجية بين مختلف الدول والشركات العالمية.