"شبورة ورياح وحرارة مرتفعة".. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة خلال ساعات

كتب : أحمد العش

04:00 ص 16/05/2026

طقس حار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن عدد من الظواهر الجوية المؤثرة على البلاد اليوم السبت، إذ تتكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر من الساعة 4 حتى 8 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما يؤدي إلى انخفاض مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية.

تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

أضافت "الهيئة" في بيان لها، أن نشاط الرياح مستمر على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر، بسرعات تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، وربما تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وحذرت "الأرصاد" من اضطراب حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، نتيجة نشاط الرياح الذي تصل سرعته إلى ما بين 45 و60 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى 3 أمتار.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود فرص ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

الظواهر الجوية العاصفة الترابية الموجة الحارة أماكن سقوط الأمطار درجات الحرارة حالة الطقس

