أثار الشاب المصري مصطفى مبارك، حالةً من الفخر والاعتزاز بعد نجاحه الاستثنائي في الحصول على 3 درجات بكالوريوس في تخصصات هندسية مختلفة في آن واحد من جامعة كنتاكي الأمريكية.

واختارت الجامعة "مبارك"، ابن محافظة الإسكندرية، لإلقاء كلمة الطلاب في حفل التخرج تقديرًا لمسيرته الملهمة واجتهاده، إذ وجه رسائل مؤثرة حول الإصرار والسعي وراء الحلم رغم كافة الضغوط والتحديات الغربة.

أوضح مبارك، في حديثه عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنه سافر إلى الولايات المتحدة في عمر 17 عاما، واجه خلالها تحديات لغوية وثقافية كبيرة في البداية.

وأكد مبارك، أنه اختار جامعة كنتاكي لضخامتها وتنوع طلابها، مشيرًا إلى أن دافعه لدراسة 3 تخصصات هو تسليح نفسه بكافة الأدوات التقنية اللازمة لمواكبة الثورة الصناعية القادمة التي يقودها الذكاء الاصطناعي حاليًا.

شهد اللقاء مداخلةً لوالد الشاب، الأستاذ مهدي مبارك، المقيم في الكويت، الذي أكد أن نجله كان متميزًا وشغوفًا بالتكنولوجيا منذ صغره.

نفى الوالد أن يكون مصطفى "مدللًا" كونه آخر العنقود، بل كان دائمًا متحملًا للمسؤولية واجتماعيًا في محيطه الدراسي.

من جانبه، اعتبر "مصطفى" أن ثقة أسرته المطلقة فيه هي التي منحته قوةً إضافيةً لتحقيق هذا النجاح المذهل.

كشف الشاب المصري عن طموحه المستقبلي في الانتقال إلى "وادي السيليكون" بكاليفورنيا لتأسيس شركته الخاصة، بهدف تطويع التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لخدمة الناس وتسهيل حياتهم اليومية.

واختتم "مبارك" حديثه بتوجيه الشكر للجمهور المصري والعربي الذي دعمه عبر قناته على يوتيوب، مؤكدًا بفخر أن المصريين قادرين دائمًا على تحقيق المستحيل في أي مكان بالعالم.