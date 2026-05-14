الأرصاد تُحذر المواطنين: طقس اليوم يشهد أجواء شديدة الحرارة.. و3 نصائح يجب اتباعها

كتب- محمد فتحي:

02:39 ص 14/05/2026

الطقس

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الربيع يسجل أعلى درجات حرارة خلاله، إذ تكون مصحوبة بكتل هوائية جافة خالية من الرطوبة على بعض المناطق.

وبحسب بيان للهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الخميس، أجواء شديدة الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 39 درجة.

ووفقا للهيئة، فإنه بالنسبة لدرجات الحرارة على جنوب البلاد فمن المتوقع أن يتجاوز حاجز 40 درجة مئوية في الظل.

وطالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اتباع التعليمات الأتية:

- شرب كميات كافية من السوائل خاصة المياه.

- عدم الوقوف مباشرة تحت آشعة الشمس.

- إرتداء الملابس القطنية الفضفاضة.

الطقس الأرصاد الجوية الأرصاد طقس شديد الحرارة ارتفاع درجات الحرارة فصل الربيع

