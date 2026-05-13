إعلان

أحمد خليل: الرحمة بالحيوان من صميم الدين.. وتسميم الكلاب اعتداءٌ محرّم لا يقرّه الشرع

كتب : محمد قادوس

09:34 م 13/05/2026 تعديل في 09:50 م

الشيخ أحمد خليل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، أن الشريعة الإسلامية قامت على الرحمة بكل المخلوقات، وأن الإحسان إلى الحيوان بابٌ عظيم من أبواب الأجر، بينما يُعد قتل الكلاب أو تسميمها اعتداءً محرّمًا لما فيه من تعذيبٍ وإزهاقٍ لنفسٍ بغير حق.

واستشهد العالم الأزهري، خلال تصريحات له، بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «بينما رجلٌ يمشي بطريقٍ اشتدَّ عليه العطشُ، فوجد بئراً فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلبٌ يلهثُ يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفّه ماءً، ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له»، قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرًا؟ قال: «في كل كبدٍ رطبةٍ أجر» (رواه البخاري ومسلم).

كما أشار إلى قوله ﷺ: «بينما كلبٌ يُطيفُ بركيّةٍ قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغيٌّ من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به فسقته، فغفر لها به» (رواه مسلم)، مؤكدًا أن هذه النصوص تُبرز عِظم الرحمة بالحيوان وأنها سبب للمغفرة.

وفي المقابل، أوضح أن القسوة على الحيوان من أسباب العقاب، مستشهدًا بحديث: «دخلت امرأة النار في هِرّة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض»، ما يدل على خطورة تعذيب الحيوان أو التسبب في هلاكه بغير حق.

وشدد على أن تسميم الكلاب من أخطر صور الاعتداء، لما يسببه من آلام شديدة قبل الموت، فضلًا عن أضراره البيئية والصحية، مؤكدًا أن الإسلام نهى عن التعذيب وأمر بالإحسان في كل شيء.

ولفت بأن ما يحدث من قتلٍ أو تسميمٍ عشوائي للحيوانات يتنافى مع مقاصد الشريعة وقيم الرحمة، داعيًا إلى التعامل مع هذه الظواهر بوسائل إنسانية تحقق التوازن وتحفظ الحياة دون إيذاء.

اقرأ ايضًا:

أهم أحكام المرأة في الحج.. يكشف عنها الأزهر للفتوى

الإفتاء توضح ملابس الإحرام للرجل والمرأة.. صفتها الشرعية واللون المستحب

الإفتاء توضح حكم صرف جزء من الزكاة في شراء سلع توزع على الفقراء والمحتاجين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشيخ أحمد خليل تسميم الكلاب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من الاسترخاء لـ تجديد الخلايا.. ما هو تردد 432 وتأثيره على صحتك؟
نصائح طبية

من الاسترخاء لـ تجديد الخلايا.. ما هو تردد 432 وتأثيره على صحتك؟
فستان أبيض وأسود.. رزان جمال تنشر صورًا من عرض فيلم "أسد"
زووم

فستان أبيض وأسود.. رزان جمال تنشر صورًا من عرض فيلم "أسد"
جريمة قرية الإخيوة.. قرار عاجل من النيابة العامة بشأن "قاتل زوجته" بالشرقية
أخبار المحافظات

جريمة قرية الإخيوة.. قرار عاجل من النيابة العامة بشأن "قاتل زوجته" بالشرقية
مصطفى شعبان في عزاء المعلم سردينة بالتجمع الخامس - صور
زووم

مصطفى شعبان في عزاء المعلم سردينة بالتجمع الخامس - صور

"بيظبط القميص احتراما للتقاليد".. ماذا فعل الخطيب قبل دخول عزاء عبدالرحمن
زووم

"بيظبط القميص احتراما للتقاليد".. ماذا فعل الخطيب قبل دخول عزاء عبدالرحمن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إلهام شاهين وليلى علوي ومصطفى شعبان.. 25 صورة من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة
"قرار بمنع التعامل وطعن قضائي".. مستجدات أزمة وقف "الأمير مصطفى عبد المنان" بدمياط
- مصراوي يكشف سر زيارة سيد عبد الحفيظ لهولندا