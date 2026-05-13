نشرة التوك شو| سر ارتفاع أسعار البن.. والأسباب العلمية لرفض مشروع "منخفض القطارة"
كتب : داليا الظنيني
تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:
رئيس شعبة البن: التغيرات المناخية وتكاليف الشحن وراء قفزة الأسعار
قال حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القهوة تمثل ركيزة أساسية في "مزاج" الشعب المصري، مشيراً إلى أن قطاع البن يعد من أكثر القطاعات حساسية وتأثراً بالتحولات المناخية المتسارعة التي يسهدها العالم.
برلماني: الدعم النقدي يقضي على التلاعب بالسلع
قال الدكتور أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، إن التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي يعد خطوة إيجابية تمنح المستحقين مرونة كاملة في إدارة احتياجاتهم اليومية وتدبير مستلزماتهم الأساسية وفقاً لآليات السوق الحر
جمال شعبان يحذر الحجاج: لا تهملوا هذه الإجراءات قبل السفر
قال الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، إن الاستعداد لرحلة الحج يتطلب وعياً صحياً خاصاً، موجهاً نصيحة للأسر التي يستعد ذووها للسفر بضرورة توخي الحذر والالتزام بإرشادات الوقاية قبل المغادرة لأداء المناسك
دمار".. نصر علام يكشف الأسباب العلمية لرفض مشروع "منخفض القطارة"
قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن مقترح ملء منخفض القطارة بمياه البحر المتوسط ليس جديداً، بل يعود إلى عهد الرئيس جمال عبد الناصر، مؤكداً أن الدراسات التاريخية والحديثة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن تنفيذ هذا المشروع سيؤدي إلى كوارث محققة
قطاع الصناعات الطبية يخطط لرفع صادراته إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030
كشف الدكتور محي حافظ، عضو المجلس التصديري للصناعات الطبية، عن تحقيق مصر طفرة ملموسة في قطاع الدواء، حيث نجحت الصناعة الوطنية في تغطية احتياجات السوق المحلي من الأدوية التقليدية بنسبة تصل إلى 91%