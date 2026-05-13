تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

قال حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القهوة تمثل ركيزة أساسية في "مزاج" الشعب المصري، مشيراً إلى أن قطاع البن يعد من أكثر القطاعات حساسية وتأثراً بالتحولات المناخية المتسارعة التي يسهدها العالم.

قال الدكتور أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، إن التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي يعد خطوة إيجابية تمنح المستحقين مرونة كاملة في إدارة احتياجاتهم اليومية وتدبير مستلزماتهم الأساسية وفقاً لآليات السوق الحر

قال الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، إن الاستعداد لرحلة الحج يتطلب وعياً صحياً خاصاً، موجهاً نصيحة للأسر التي يستعد ذووها للسفر بضرورة توخي الحذر والالتزام بإرشادات الوقاية قبل المغادرة لأداء المناسك

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن مقترح ملء منخفض القطارة بمياه البحر المتوسط ليس جديداً، بل يعود إلى عهد الرئيس جمال عبد الناصر، مؤكداً أن الدراسات التاريخية والحديثة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن تنفيذ هذا المشروع سيؤدي إلى كوارث محققة

كشف الدكتور محي حافظ، عضو المجلس التصديري للصناعات الطبية، عن تحقيق مصر طفرة ملموسة في قطاع الدواء، حيث نجحت الصناعة الوطنية في تغطية احتياجات السوق المحلي من الأدوية التقليدية بنسبة تصل إلى 91%