شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وسكرتير الأمم المتحدة لبحث تطورات الأزمة الإيرانية، ومتابعة رئيس الوزراء لمشروعات الإسكان، وتحديد موعد تشغيل المرحلة الثانية من المونوريل.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

نص كلمة الرئيس السيسي أمام قمة "فرنسا - إفريقيا"

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في أعمال قمة إفريقيا - فرنسا المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي.

السيسي وسكرتير الأمم المتحدة يبحثان تطورات الأزمة الإيرانية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش قمة “أفريقيا – فرنسا” المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي.

مدبولي يتابع مشروعات الإسكان: جاهزية كاملة للحي اللاتيني وتسليم آلاف الوحدات بالعلمين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي وخطط التسليم والتشغيل بعددٍ من مشروعات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمُجتمعات العمرانية، واللواء أسامة الجنزوري، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمُهندس خالد صديق، مساعد وزيرة الإسكان؛ المشرف على قطاع مكتب الوزيرة، والدكتور عبد العزيز فهمي، استشاري مشروع حديقة تلال الفسطاط، وعددٍ من المسئولين.

موجة حارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس نهاية الأسبوع

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 13 مايو 2026 حتى الأحد 17 مايو 2026، مشيرة إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

المونوريل يصل استاد القاهرة.. مصدر يكشف موعد تشغيل المرحلة الثانية

كشف مصدر بالهيئة القومية للأنفاق الموعد المتوقع لتشغيل المرحلة الثانية من مشروع مونوريل شرق النيل، وذلك بعد افتتاح المرحلة الأولى قبل نحو أسبوع.

السر في شهادة المطابقة.. مصدر يكشف تفاصيل أزمة المرافق لأصحاب طلبات التصالح

يواجه الكثير من المواطنين من أصحاب طلبات التصالح على مخالفات البناء، أزمة كبيرة تتعلق بعدم القدرة على استكمال توصيل المرافق لعقاراتهم التي تصالحوا عليها، فضلًا عن معاملة عدادات الكهرباء الخاصة بهم وفق أعلى شريحة محاسبة على اعتبار أنه مخالفين رغم تقنين أوضاعهم الخاصة بمخالفة البناء.

توجيه عاجل من محافظ الجيزة بشأن مخالفات البناء والعقارات

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، إن ملف مخالفات البناء من أهم الملفات التي تتطلب متابعة مستمرة ويومية، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفة يتم رصدها، وعدم السماح بفرض أي أمر واقع على الدولة أو تفاقم المخالفات داخل الأحياء والمراكز والمدن.

طريقة الحصول على قرض حسن من "الأوقاف" - الشروط والأوراق

يبحث الكثير من العاملين بالدولة، عن كيفية الحصول على قرض حسن الذي تقدمه وزارة الأوقاف دون فوائد، وكذلك الخطوات والشروط والأوراق المطلوبة.

وزير الزراعة يوافق على تمويل جديد بـ111 مليون جنيه لصغار المربين وشباب الخريجين

وافق مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على اعتماد مبلغ 111 مليوناً و230 ألف جنيهاً، تمويلا جديدا لـ 80 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين، بإجمالى عدد رؤوس ماشية 1600 رأس، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

