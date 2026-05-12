أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدير مصر البالغ للتعاون المثمر مع صندوق النقد الدولي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يتضمنه من أهداف وإصلاحات هيكلية واسعة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وشدد الرئيس السيسي على التزام مصر بمواصلة استكمال الإصلاحات الاقتصادية رغم التحديات والأزمات الدولية والإقليمية الراهنة، مؤكدًا الترحيب بانتهاء المراجعتين الخامسة والسادسة بنجاح واعتمادهما من المجلس التنفيذي للصندوق في فبراير الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية للصندوق، اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركته في قمة إفريقيا فرنسا المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي.

متحدث الرئاسة: دعم متبادل للإصلاح الاقتصادي وتعزيز التعاون

صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن كريستالينا جورجيفا أشادت بالإرادة السياسية القوية وبالتزام مصر الجاد بمواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق الانضباط المالي، وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدة حرص الصندوق على استمرار التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية لدعم هذه الجهود.

مناقشة تداعيات الأزمة الإيرانية على الاقتصاد العالمي

أضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي، ناقش مع المديرة التنفيذية التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن الأزمة الإيرانية وحالة عدم اليقين التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على اقتصاديات مصر والدول النامية، خاصة فيما يتعلق بأمن الطاقة والأمن الغذائي في الدول المعتمدة على استيراد المنتجات البترولية والسلع الاستراتيجية.

التأكيد على دور التمويل الدولي في دعم الدول النامية

شدد الرئيس السيسي، على أهمية اضطلاع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بدور فاعل في تقديم الدعم اللازم لتعزيز المرونة والاستقرار الاقتصادي للدول النامية والأقل نمواً في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشار الرئيس السيسي، إلى ما نفذته مصر من تدابير استباقية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والانضباط المالي، وفي مقدمتها الحفاظ على مرونة سعر الصرف كركيزة أساسية للسياسة النقدية وآلية لامتصاص الصدمات.

مديرة صندوق النقد الدولي: إجراءات لدعم الدول الأعضاء

أشارت مديرة صندوق النقد الدولي، من جانبها، إلى ما ينفذه الصندوق من إجراءات لمساعدة الدول الأعضاء على التعامل مع التحديات الراهنة.

