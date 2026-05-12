قال الدكتور سامح حفني، وزير الطيران المدني: ما تحملته شركة مصر للطيران من أزمات لم تتحمله شركة طيران عالمية، بداية من أحداث 25 يناير 2011، والأحداث العالمية، مثل كورونا والحروب وغيرها، وكذلك قرار تحرير سعر الصرف الذي أثر بشكل كبير على تكاليف التشغيل.

وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أن الدولة كانت حريصة على تقديم الدعم الكامل لشركة مصر للطيران، مشيرا إلى أنه من خلال المكاتب الاستشارية العالمية بدأنا خطة متكاملة لزيادة الربح والتطوير ورفع الكفاءة.

وأشار إلى أنه في العام الماضي كشفت الموازنة العامة للدولة، تحقيق ربحية لم تحدث من 93 عاما، مشيرا إلى أنه تزامن مع ذلك تحسين الخدمات على الرحلات.

وأعلن وزير الطيران، أن هناك خطة لزيادة قدرها 28 طائرة تدخل أسطول مصر للطيران، موضحا أن شركة مصر الطيران هي الشركة الوحيدة في مصر التي تنفذ رحلات "الترانزيت".

وكشف الوصول إلى 50 ألف سائح "ترانزيت"، مؤكدا أن دور شركة مصر للطيران ليس تنمية السياحة، موضحا أنها تنقل ما يقرب من 12 مليون راكب، بينهم 6 ملايين بعيدا عن السياحة.

وكشف الحفني، أنه مع حلول عام 2029 ستصل عدد الطائرات نحو 170 طائرة في شركتي مصر للطيران وإير كايرو.