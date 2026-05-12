أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فجر اليوم الثلاثاء، أن هناك أجواء شديدة الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية الغربية.

وبحسب بيان للهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرته عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، فإنه من المتوقع أن تسجل العظمى اليوم 39 درجة على القاهرة والوجه البحري، أما جنوب البلاد فتتخطى الحرارة حاجز 40 درجة في الظل.

وأشارت إلى أن هناك نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، إذ تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية أحيانا.

وطالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة شرب كميات كافية من السوائل خاصة المياه، بالإضافة إلى عدم الوقوف مباشرة تحت أشعة الشمس، وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة.