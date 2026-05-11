أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، تعظيمًا لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات في هذا المجال، إلى جانب خفض الفاتورة الاستيرادية للمواد البترولية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده "مدبولي" اليوم الاثنين، لاستعراض مقترح إطلاق مبادرة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالمصانع، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، وبمشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

إطلاق "شمس الصناعة" لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي

استعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الرؤية الاستراتيجية لمبادرة "شمس الصناعة"، موضحًا أنها تمثل برنامجًا وطنيًا لتعزيز الصناعة المصرية عبر التوسع في الطاقة الشمسية بالمصانع، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأشار "هاشم" إلى أن المبادرة تستهدف الوصول إلى إنتاج 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية عبر أسطح المصانع، بما يساهم في تقليل تكاليف الإنتاج وتعزيز أمن الطاقة الصناعي، ودعم تنافسية الصادرات المصرية عبر خفض البصمة الكربونية.

توسع صناعي واسع وربط مباشر بالطاقة النظيفة

تناول "الوزير" التوزيع القطاعي للمبادرة والقدرات الإنتاجية المتوقعة، موضحًا أن التطبيق قد يحقق نسبًا ملموسة من خفض استهلاك الكهرباء، خاصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات الأحمال النهارية.

ولفت المهندس خالد هاشم، إلى أن تنفيذ المبادرة يتطلب نحو 7 ملايين متر مربع من أسطح المصانع، بمشاركة حوالي 7000 مصنع، أي ما يعادل 10% من إجمالي المصانع المعتمدة، بمتوسط قدرة 150 كيلو وات لكل مصنع.

وفورات اقتصادية وبيئية ودعم للاستثمار

استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروع، مؤكدًا أنه سيحقق وفورات كبيرة في استهلاك الوقود التقليدي، إلى جانب تخفيف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.

وأكد أحمد كجوك وزير المالية، من جانبه، أن جميع أطراف المبادرة - الحكومة والمصانع وجهات التمويل - سيستفيدون من المشروع، مشيرًا إلى جاهزية الأرقام والتصورات اللازمة للبدء في التنفيذ.

استعدادات للتمويل وتوسيع قاعدة المشاركة

قدم الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بدوره، مقترحات لزيادة عدد الجهات الممولة، مؤكدًا أهمية إدراج المصانع داخل المناطق الحرة والاستثمارية ضمن نطاق المبادرة لتعظيم الاستفادة.

تكليف حكومي بالإطلاق السريع لمبادرة شمس الصناعة

كلف رئيس الوزراء، في ختام الاجتماع، بسرعة الانتهاء من التصور النهائي للمبادرة تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها وإطلاقها رسميًا خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الاجتماع جاء بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، وعصام عمر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، ومسؤولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

