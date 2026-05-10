دعم التضامن العربي ومواجهة التحديات.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال تفقده القيادة الاستراتيجية

كتب : محمد سامي

10:46 م 10/05/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أرسل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جولته التفقدية بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، العديد من الرسائل المهم التي أؤكد على ثوابت السياسة المصرية في التعامل مع التطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب إعلاء قيمة إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية.

وشدد الرئيس، خلال لقائه بقادة القوات المسلحة وطلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، على أن الدولة تواصل ترسيخ نهجها الثابت الداعم لوحدة الصف العربي وتعزيز التضامن بين الدول الشقيقة، باعتبار أن استقرار المنطقة العربية يمثل مسؤولية مشتركة لا تقبل التجزئة، في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات متلاحقة وتوترات متصاعدة.

كما أشار الرئيس السيسي إلى أن الأزمة الإيرانية وما تشهده المنطقة من تطورات ألقت بظلال سلبية على الاقتصاد العالمي واستقرار الإقليم، مؤكدًا أهمية الوعي بهذه التداعيات وانعكاساتها على الداخل المصري، وهو ما يتطلب استمرار العمل على تعزيز الجبهة الداخلية ورفع كفاءة مؤسسات الدولة.

وأكد الرئيس على ضرورة الاستمرار في تطوير منظومة التدريب داخل الأكاديمية العسكرية المصرية، بما يضمن إعداد كوادر تتمتع بأعلى مستويات الكفاءة الفنية والشخصية، قادرة على خدمة مؤسسات الدولة بكفاءة واقتدار.

وخلال لقائه بالطلاب، حرص الرئيس على إجراء حوار تفاعلي حول الأوضاع الداخلية والتطورات الإقليمية، مشيدًا بمستوى الوعي لدى الشباب، ومؤكدًا أن الهدف من هذه الزيارات هو المتابعة المباشرة لبرامج الإعداد والتأهيل، والاطمئنان على جودة العملية التعليمية والتدريبية داخل الأكاديمية.

واختتم الرئيس جولته بالتأكيد على تقديره لقادة القوات المسلحة، وتوجيه التحية لطلاب الأكاديمية العسكرية، مشددًا على الدور الحيوي للأسر في دعم مسيرة بناء أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية وصناعة مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

