استقبلت منطقة أهرامات الجيزة جلوريا جيفارا الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC) ونجلها؛ والتي حرصت على زيارة المنطقة الأثرية، قبيل مغادرتها لمصر، عقب ختام الفعالية الدولية للمجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC) التي استضافتها مصر.

وقد كان في استقبالها السيد أشرف محيي الدين، مدير عام آثار الجيزة، الذي اصطحبها في جولة داخل المنطقة شملت زيارة الهرم الأكبر من الخارج والداخل؛ حيث استمعت لشرحٍ مفصل حول تاريخ المنطقة الأثرية وما تضمه من كنوز حضارية، إلى جانب التعرف على أسرار بناء الأهرامات التي ما زالت تبهر العالم حتى اليوم.

كما اطلعت، خلال الجولة، على ما شهدته المنطقة من أعمال تطوير ورفع لكفاءة الخدمات المقدمة للزائرين، والتي تسهم في تحسين التجربة السياحية والحفاظ على الطابع الحضاري والأثري للموقع.

وقد حرصت السيدة جلوريا جيفارا نجلها على التقاط الصور التذكارية أمام مدخل الهرم الأكبر، تخليداً لهذه الزيارة المميزة واللحظات الاستثنائية التي عاشوها داخل أحد أبرز المعالم الأثرية والسياحية في العالم.

كما أعربت السيدة جلوريا جيفارا عن إعجابها الكبير بعظمة الحضارة المصرية العريقة، وبالجهود المبذولة لتطوير الخدمات السياحية بمنطقة أهرامات الجيزة، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية رائدة.

وزارة السياحة والآثار