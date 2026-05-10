إعلان

فعاليات WTTC..الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة والسفر تزور منطقة أهرامات الجيزة

كتب : محمد أبو بكر

08:57 م 10/05/2026 تعديل في 08:57 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة والسفر تزور منطقة الأهرامات (2)
  • عرض 6 صورة
    الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة والسفر تزور منطقة الأهرامات (4)
  • عرض 6 صورة
    الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة والسفر تزور منطقة الأهرامات (5)
  • عرض 6 صورة
    الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة والسفر تزور منطقة الأهرامات (3)
  • عرض 6 صورة
    الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة والسفر تزور منطقة الأهرامات (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة جلوريا جيفارا الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC) ونجلها؛ والتي حرصت على زيارة المنطقة الأثرية، قبيل مغادرتها لمصر، عقب ختام الفعالية الدولية للمجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC) التي استضافتها مصر.

وقد كان في استقبالها السيد أشرف محيي الدين، مدير عام آثار الجيزة، الذي اصطحبها في جولة داخل المنطقة شملت زيارة الهرم الأكبر من الخارج والداخل؛ حيث استمعت لشرحٍ مفصل حول تاريخ المنطقة الأثرية وما تضمه من كنوز حضارية، إلى جانب التعرف على أسرار بناء الأهرامات التي ما زالت تبهر العالم حتى اليوم.

كما اطلعت، خلال الجولة، على ما شهدته المنطقة من أعمال تطوير ورفع لكفاءة الخدمات المقدمة للزائرين، والتي تسهم في تحسين التجربة السياحية والحفاظ على الطابع الحضاري والأثري للموقع.

وقد حرصت السيدة جلوريا جيفارا نجلها على التقاط الصور التذكارية أمام مدخل الهرم الأكبر، تخليداً لهذه الزيارة المميزة واللحظات الاستثنائية التي عاشوها داخل أحد أبرز المعالم الأثرية والسياحية في العالم.

كما أعربت السيدة جلوريا جيفارا عن إعجابها الكبير بعظمة الحضارة المصرية العريقة، وبالجهود المبذولة لتطوير الخدمات السياحية بمنطقة أهرامات الجيزة، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية رائدة.
……...............
وزارة السياحة والآثار

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السياحة المجلس العالمي للسياحة والسفر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

المركزي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 4.8% بدلا من 5.5% العام المالي
أخبار البنوك

المركزي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 4.8% بدلا من 5.5% العام المالي
الأمن يمنح الزمالك السعة الأكبر استعداداً لإياب نهائي الكونفدرالية
رياضة محلية

الأمن يمنح الزمالك السعة الأكبر استعداداً لإياب نهائي الكونفدرالية
25 صورة لأبطال وفريق فيلم أسد في مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل العمل
سينما

25 صورة لأبطال وفريق فيلم أسد في مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل العمل
"سحلها بعد شهر العسل".. الداخلية تفحص فيديو "عروس الدقهلية"
حوادث وقضايا

"سحلها بعد شهر العسل".. الداخلية تفحص فيديو "عروس الدقهلية"
"فيتامينات الموت".. كيف أنهى سائق توك توك حياة زوجته وطفليه في دمياط؟
حوادث وقضايا

"فيتامينات الموت".. كيف أنهى سائق توك توك حياة زوجته وطفليه في دمياط؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. بيراميدز 1 - 0 زد.. نهائي كأس مصر
ترامب: لم أقل إن العمليات القتالية ضد إيران انتهت
لا تطعيم ولا علاج.. رئيس "علمية كورونا": هانتا ليس فيروسًا مستحدثًا ومعروف منذ 1978
القيادة المركزية الأمريكية: أكثر من 20 سفينة حربية تنفذ الحصار على إيران