لا تطعيم ولا علاج.. رئيس "علمية كورونا": هانتا ليس فيروسًا مستحدثًا ومعروف منذ 1978

كتب : داليا الظنيني

06:34 م 10/05/2026

الدكتور حسام حسني

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية المكلفة لمكافحة فيروس كورونا، إن فيروس هانتا ليس فيروسًا مستحدثًا، بل معروف منذ عام 1978، ولا داعي للهلع لعدم رصد إصابات بمصر حتى الآن.

وأوضح حسني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" على قناة الشمس، أن فيروس كورونا لا يزال موجودًا لكنه أصبح أشبه بدور برد عادي يتعايش معه الجميع.

وأشار إلى أن ميزة هانتا مقارنة بكورونا تكمن في صعوبة انتقاله بين البشر، إذ ينتقل من القوارض للإنسان عبر البول أو اللعاب خلاف كورونا سريع الانتشار بين الأشخاص.

ولفت إلى أن "سلالة واحدة فقط من الهانتا اسمها الأنديز ممكن تنتقل من إنسان لآخر، لكن انتشارها مش سريع، وخطورته إنه يصيب الجهاز التنفسي أو الكلى".

وأكد الدكتور حسام حسني، أن بعض حالات هانتا قد تكون مميتة خاصة إذا أثرت على الجهاز التنفسي، ولا يوجد حتى الآن تطعيم أو علاج مباشر للفيروس.

وشدد رئيس اللجنة العلمية المكلفة لمكافحة كورونا على أن وجود القوارض بالمنازل نادر، ولكن عند التعامل معها يجب ارتداء القفازات وغسل اليدين جيدًا.

فيروس هانتا حسام حسني القوارض الجهاز التنفسي

