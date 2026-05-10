أكد حسن رداد، وزير العمل، أن المرحلة الحالية تتطلب أداءً ميدانيًا حقيقيًا وتواجدًا فعالًا بين المواطنين ومواقع العمل والإنتاج، مشددًا على ضرورة تطوير منظومة العمل داخل المديريات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير العمل مع قيادات مديرية عمل الدقهلية، في إطار لقاءاته الدورية مع مديريات العمل بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ خطط الوزارة على أرض الواقع وتعزيز التواصل المباشر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

واستمع الوزير، خلال اللقاء، إلى عرض تفصيلي حول قوة العمل بالمحافظة، وآليات تنفيذ خطط الوزارة في عدد من الملفات الحيوية، من بينها التدريب المهني من أجل التشغيل، وتوفير فرص العمل للشباب، وتعزيز علاقات العمل داخل المنشآت الصناعية والاستثمارية، إلى جانب جهود المديرية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها المرأة وذوو الهمم والعمالة غير المنتظمة.

وأكد وزير العمل أن الدولة المصرية، بقيادة عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشددًا على أن “خدمة المواطن بشكل لائق وكريم هدفنا الأول”، وأن معيار نجاح أي مسؤول يتمثل في قدرته على تلبية احتياجات المواطنين بسرعة وكفاءة واحترام.

وأشار حسن رداد إلى أهمية التعاون والتنسيق المستمر مع شركاء العمل والإنتاج داخل المحافظة، لتحقيق أهداف الوزارة في دعم سوق العمل وزيادة معدلات التشغيل وتحقيق الاستقرار داخل مواقع العمل والإنتاج، بما ينعكس على دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.

كما استعرض الاجتماع إمكانيات مديرية عمل الدقهلية، والتي تضم 6 مناطق عمل، إلى جانب مراكز ووحدات تدريب مهني ثابتة ومتنقلة، مؤكدًا ضرورة الاستفادة القصوى من تلك الإمكانيات للوصول إلى الشباب داخل القرى والمراكز، وربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية.

ووجه الوزير بسرعة تنفيذ رؤية الوزارة نحو التحول الرقمي والميكنة، وتطوير أساليب العمل داخل المديريات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط التطوير والتحديث بما يحقق خدمة أفضل للمواطنين.