شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران، والتموين تحدد أسعار شراء القمح المحلي لموسم 2026، وزلزال على بعد 659 كم شمال غرب مطروح، والأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تابع في الساعات الأولى من صباح اليوم إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

الرئيس السيسي يستعرض موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مع وزيري الكهرباء والبترول

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على توسيع التعاون مع جامبيا في مختلف المجالات

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من رئيس جمهورية جامبيا، الرئيس آداما بارو.

باستثمارات 215 مليون دولار.. مدبولي يشهد توقيع عقد مشروع "بولي سيرف" بالسخنة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اليوم؛ مراسم توقيع عقد مشروع شركة "بولي سيرف" المصرية للكيماويات، المقرر إقامته بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ووليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

التموين تحدد أسعار شراء القمح المحلي لموسم 2026- مستند

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا جديدًا بشأن أسعار شراء القمح المحلي لموسم حصاد عام 2026، وذلك بعد الاطلاع على القوانين المنظمة لشئون التموين والغلال وسلامة الغذاء، وموافقة اللجنة العليا للتموين، ومراعاة موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للعام المالي 2025/2026.

حالة الطقس.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ورياح مثيرة للأتربة وتحذيرات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال الفترة الحالية تشهد استقرارا على معظم الأنحاء مع وجود أجواء أقرب للأجواء الصيفية خلال فترة النهار.

"البحوث الفلكية": زلزال على بعد 659 كم شمال غرب مطروح

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بياناً بشأن تسجيل هزة أرضية، حيث رصدت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، يوم الأربعاء الموافق 8 أبريل 2026، هزة على بعد 659 كيلومتر شمال غرب مرسى مطروح.

رسميا.. "الكهرباء" توحد سعر الكيلووات في العداد الكودي بزيادة 28%

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق قرار توحيد سعر الكيلووات/ ساعة للمشتركين بنظام العداد الكودي، ليُحتسب بسعر موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، بدلًا من 2.14 جنيه، بزيادة تصل إلى نحو 28%.

