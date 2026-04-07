جمال شعبان: مبادرات دولية تُحدث طفرة في مؤشرات الصحة حول العالم

كتب : داليا الظنيني

10:03 م 07/04/2026

الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن المبادرات الدولية التي تقودها منظمة الصحة العالمية أثمرت نتائج ملموسة، حيث نجحت في خفض وفيات الأمهات بنسبة 40%، وتقليص وفيات الأطفال بنسبة تصل إلى 50% عالميًا.

وقال شعبان، خلال تقديم برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، إن هذا التطور الإيجابي يعكس حجم الجهود المبذولة لدعم النظم الصحية في مختلف القارات، لا سيما في المناطق الفقيرة والنائية التي تعاني من نقص الخدمات الأساسية.

توفير الأدوية واللقاحات في أفريقيا

وأضاف أن الدور المحوري للمنظمة تجلّى في ضمان وصول الأدوية الأساسية إلى المجتمعات الأكثر احتياجًا، خاصة في أفريقيا، مشيرًا إلى أن التوسع في برامج تحصين الأطفال شكّل خط الدفاع الأول في مواجهة الأمراض والأوبئة والحد من انتشارها.

وأشار إلى أن تبني استراتيجيات الكشف المبكر عن الأمراض يُعد من أبرز إنجازات المنظمة، حيث ساهم في رفع نسب الشفاء وتقليل معدلات الوفاة، مؤكدًا أن هذه الجهود انعكست إيجابًا على مستوى الصحة العامة عالميًا.

لماذا نحتفل باليوم العالمي للصحة في 7 أبريل؟.. مجدي بدران يوضح
لماذا نحتفل باليوم العالمي للصحة في 7 أبريل؟.. مجدي بدران يوضح
رحيل الفنانة التشكيلية زينب السجيني.. ووزيرة الثقافة تنعيها
البترول: حقل "التمساح" الجديد يغطي 15% من استهلاك مصر
أول تعليق من ياس توروب بعد تعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بالدوري
"أتحفظ على البيان".. أول تعليق لمظهر شاهين على إحالته للتحقيق بالأوقاف

