تحذير من الكهرباء: تجنبوا الأحمال الثقيلة لعدم فصل التيار وقفل العداد مسبق الدفع

كتب : محمد صلاح

01:27 م 07/04/2026 تعديل في 01:37 م

الاحمال الكهربائيه - ارشيفيه

حذَّر مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خطورة استخدام الأحمال الكهربائية الثقيلة داخل المنازل والمنشآت؛ لما قد يسببه من فصل متكرر للتيار أو قفل عدادات الكهرباء مسبقة الدفع؛ خصوصًا خلال فترات الذروة.

مخاطر تشغيل عدد كبير من الأجهزة الكهربائية عالية الاستهلاك

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن تشغيل عدد كبير من الأجهزة عالية الاستهلاك في وقت واحد؛ مثل السخانات الكهربائية، والتكييفات، والغلايات، يؤدي إلى زيادة الأحمال بشكل يفوق القدرة المقررة للعداد، ما يدفعه للفصل تلقائيًّا كإجراء وقائي لحماية الشبكة.

وأكد المصدر أن العدادات الذكية ومسبقة الدفع مبرمجة على الفصل في حال تجاوز الأحمال المحددة، مشيرةً إلى أن تكرار هذه الأحمال قد يتسبب في قفل العداد مؤقتًا لحين خفض الاستهلاك وإعادة التشغيل.

طرق الحفاظ على استقرار التيار الكهربائي وتجنب الأعطال أو الانقطاعات

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك وتوزيع تشغيل الأجهزة الكهربائية على فترات مختلفة، وعدم تشغيل الأجهزة كثيفة الاستهلاك بشكل متزامن؛ للحفاظ على استقرار التيار الكهربائي وتجنب الأعطال أو الانقطاعات.

وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بالإرشادات الفنية؛ خصوصًا في ظل الضغوط الحالية على الشبكة الكهربائية، مؤكدةً أن التعاون المجتمعي في خفض الأحمال يُسهم بشكل مباشر في تحسين كفاءة الخدمة واستمراريتها.

وزارة الكهرباء تخفيف الأحمال عدادات الكهرباء ترشيد الاستهلاك

