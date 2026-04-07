إعلان

تحديث أسطول سكك حديد مصر.. جرارات وقطارات وعربات جديدة

كتب : محمد نصار

01:50 م 07/04/2026

سكك حديد مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت هيئة سكك حديد مصر أكبر عمليات التحديث والتطوير في 7 محاور رئيسية، محققة بذلك طفرة تشغيلية كان من أبرز ثمارها تطوير الوحدات المتحركة.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إنه تم توريد 210 جرارات جديدة من شركة وابتك الأمريكية شاملة الصيانة لمدة 15 عامًا، وكذلك مخطط إعادة تأهيل 400 جرار، تم الانتهاء من إعادة تأهيل 105 جرارات لرفع كفاءة الأسطول الحالي.

كما تم تدبير 7 قطارات حديثة من شركة تالجو الإسبانية، وصلوا جميعًا ويعملون على الشبكة، وجارٍ الانتهاء من توريد 7 قطارات نوم فاخرة أخرى من نفس الشركة.

وتم تدعيم أسطول الركاب بشراء 1350 عربة جديدة من شركة جايز مافاج المجرية، وصل منها 1067 عربة، إلى جانب 173 عربة قوى جديدة من مصنع سيماف، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 1404 عربات "تحيا مصر"، و154 عربة ركاب إسباني و118 عربة ركاب فرنسي، بجانب أسطول الهيئة من عربات الـVIP وعربات النوم، من أجل تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب وزيادة عدد الرحلات على الشبكة.

ولتدعيم قطاع نقل البضائع، تم توريد 609 عربات تم إنتاجها محليًا بمصنع سيماف، وذلك من إجمالي 1215 عربة متنوعة مخطط تدبيرها.

اقرأ أيضًا:


سكك حديد مصر.. كامل الوزير يوجه بترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سكك حديد مصر السكة الحديد تطوير القطارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تجاهلها خطر.. إشارات مبكرة تدل على ضعف الكبد
نصائح طبية

تجاهلها خطر.. إشارات مبكرة تدل على ضعف الكبد
"أنا اللي صغت العقد".. أمير مرتضى يحسم الجدل بشأن أزمة زيزو مع الزمالك
رياضة محلية

"أنا اللي صغت العقد".. أمير مرتضى يحسم الجدل بشأن أزمة زيزو مع الزمالك
معضلة الهيليوم.. كيف تهدد حرب إيران العالم بسكتة تكنولوجية؟
شئون عربية و دولية

معضلة الهيليوم.. كيف تهدد حرب إيران العالم بسكتة تكنولوجية؟
ترامب: حضارة كاملة قد تختفي الليلة مع احتمال تغيير نظام إيران
شئون عربية و دولية

ترامب: حضارة كاملة قد تختفي الليلة مع احتمال تغيير نظام إيران
تظهر في القدمين.. علامة تحذيرية لنقص فيتامين خطير
نصائح طبية

تظهر في القدمين.. علامة تحذيرية لنقص فيتامين خطير

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير من الكهرباء: تجنبوا الأحمال الثقيلة لعدم فصل التيار وقفل العداد مسبق الدفع
بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقناة الناقلة
حالة الطقس.. الأرصاد تُعلن سقوط أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق