شهدت هيئة سكك حديد مصر أكبر عمليات التحديث والتطوير في 7 محاور رئيسية، محققة بذلك طفرة تشغيلية كان من أبرز ثمارها تطوير الوحدات المتحركة.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إنه تم توريد 210 جرارات جديدة من شركة وابتك الأمريكية شاملة الصيانة لمدة 15 عامًا، وكذلك مخطط إعادة تأهيل 400 جرار، تم الانتهاء من إعادة تأهيل 105 جرارات لرفع كفاءة الأسطول الحالي.

كما تم تدبير 7 قطارات حديثة من شركة تالجو الإسبانية، وصلوا جميعًا ويعملون على الشبكة، وجارٍ الانتهاء من توريد 7 قطارات نوم فاخرة أخرى من نفس الشركة.

وتم تدعيم أسطول الركاب بشراء 1350 عربة جديدة من شركة جايز مافاج المجرية، وصل منها 1067 عربة، إلى جانب 173 عربة قوى جديدة من مصنع سيماف، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 1404 عربات "تحيا مصر"، و154 عربة ركاب إسباني و118 عربة ركاب فرنسي، بجانب أسطول الهيئة من عربات الـVIP وعربات النوم، من أجل تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب وزيادة عدد الرحلات على الشبكة.

ولتدعيم قطاع نقل البضائع، تم توريد 609 عربات تم إنتاجها محليًا بمصنع سيماف، وذلك من إجمالي 1215 عربة متنوعة مخطط تدبيرها.

