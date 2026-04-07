انطلاق برنامج "ابدأ وحسّن مشروعك (SIYB)" لدعم ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي للمرأة

كتب : نور العمروسي

02:00 ص 07/04/2026

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي «ابدأ وحسّن مشروعك (SIYB)» وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشارت داليا سعيد مدير عام السكرتارية التنفيذية ومنسقة مشروعي التثقيف المالي وريادة الأعمال أن تنفيذ البرنامج يأتي تأكيدًا على الدور الذي يضطلع به المجلس في بناء القدرات وتأهيل السيدات لسوق العمل من خلال إتاحة برامج تدريبية متخصصة تُسهم في تحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتطبيق، بما يدعم الاستقلال الاقتصادي ويعزز فرص النجاح والاستدامة.

وأكدت على أن المجلس يواصل تنفيذ هذه الدورات التدريبية التي تستهدف رواد ورائدات الأعمال المحتملين، مع التركيز على تنمية مهارات إعداد خطط العمل، والتسويق، والتخطيط المالي، بما يمكنهم من إدارة مشروعاتهم بكفاءة.

وبدأت التدريبات في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، من خلال تنفيذ 5 دورات تدريبية تمتد على مدار أسبوع، على أن يتم تعميم البرنامج تباعًا في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار حرص المجلس على التوسع والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

ويظل باب التسجيل مفتوحًا للراغبين في الالتحاق بالبرنامج والاستفادة من التدريب المجاني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تمكين المرأة القومي للمرأة مشروعك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد إصابته.. ريال راسينج الإسباني يكشف موقفه من ضم بلال عطية
رياضة عربية وعالمية

بعد إصابته.. ريال راسينج الإسباني يكشف موقفه من ضم بلال عطية

انفجارات تهز إيران.. والجيش الإسرائيلي يُعلن عن موجة غارات جديدة على طهران
شئون عربية و دولية

انفجارات تهز إيران.. والجيش الإسرائيلي يُعلن عن موجة غارات جديدة على طهران
الإندبندنت: مصر وجهة آمنة للسياحة ولا تأثير للصراعات
أخبار مصر

الإندبندنت: مصر وجهة آمنة للسياحة ولا تأثير للصراعات
مع قرب انتهاء المهلة.. واشنطن تُرسل عسكريين متخصصين في إطلاق الصواريخ للشرق
شئون عربية و دولية

مع قرب انتهاء المهلة.. واشنطن تُرسل عسكريين متخصصين في إطلاق الصواريخ للشرق
مي الغيطي تروج لفيلم "The Mummy" في شوارع لوس أنجلوس
زووم

مي الغيطي تروج لفيلم "The Mummy" في شوارع لوس أنجلوس

عملية إنقاذ بنصف مليار دولار.. كيف تخسر واشنطن في إيران حتى حين تنتصر؟
طقس الساعات المقبلة.. أمطار تصل القاهرة ورعدية على الوجه البحري
قرار جمهوري بإقرار تعديلات قانون الضريبة العقارية.. حوافز جديدة وتسهيلات
حقيقة تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية
لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق