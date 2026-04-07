انطلاق برنامج ''ابدأ وحسّن مشروعك (SIYB)''

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي «ابدأ وحسّن مشروعك (SIYB)» وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشارت داليا سعيد مدير عام السكرتارية التنفيذية ومنسقة مشروعي التثقيف المالي وريادة الأعمال أن تنفيذ البرنامج يأتي تأكيدًا على الدور الذي يضطلع به المجلس في بناء القدرات وتأهيل السيدات لسوق العمل من خلال إتاحة برامج تدريبية متخصصة تُسهم في تحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتطبيق، بما يدعم الاستقلال الاقتصادي ويعزز فرص النجاح والاستدامة.

وأكدت على أن المجلس يواصل تنفيذ هذه الدورات التدريبية التي تستهدف رواد ورائدات الأعمال المحتملين، مع التركيز على تنمية مهارات إعداد خطط العمل، والتسويق، والتخطيط المالي، بما يمكنهم من إدارة مشروعاتهم بكفاءة.

وبدأت التدريبات في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، من خلال تنفيذ 5 دورات تدريبية تمتد على مدار أسبوع، على أن يتم تعميم البرنامج تباعًا في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار حرص المجلس على التوسع والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

ويظل باب التسجيل مفتوحًا للراغبين في الالتحاق بالبرنامج والاستفادة من التدريب المجاني.