الجرجير في بلجيكا يصل لـ35 يورو.. وأحمد موسى يرد: "لازم نصدر 100 ألف طن حالًا"

كتب : داليا الظنيني

11:57 م 06/04/2026

كشف مجدي يوسف، مراسل قناة صدى البلد من بروكسل، عن حجم المعاناة التي يعيشها المواطن الأوروبي بسبب الحرب، حيث وصل سعر كيلو الجرجير في الأسواق 35 يورو، قائلا: "إحنا مش عارفين نأكل سلطة".، ليرد موسى: "احنا لازم نصدرلكم 100 ألف طن جرجير دلوقت، إذا الأسعار وصلت كده".

وقال المراسل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، إن العقود الجديدة للطاقة في بلجيكا ارتفعت بنسبة 58% بدءا من الشهر المقبل، وسعر البنزين وصل إلى 2.33 يورو بزيادة 25%.

وأضاف مراسل صدى البلد، أن المفوضية الأوروبية أوصت بالعمل لمدة يومين عن بُعد أسبوعيا، مع ضرورة التوجه للعمل بوسائل المواصلات العامة، كما أعلنت 4 مطارات في إيطاليا وقف الرحلات الداخلية اعتبارا من مايو المقبل.

وأشار إلى أن محلات الملابس تغلق في السادسة مساء والمحلات الضرورية في السابعة مساء، مع إطفاء أعمدة الإنارة في الشوارع الساعة 12 ليلا، وارتفاع أسعار البقوليات بنسبة 60%.

وشدد مجدي يوسف على أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 71% ومعدل التضخم ارتفع 1.6%، مؤكدا أن الزراعات في الصوب الزراعية قد يتم إيقافها، وقد تصل الزيادات إلى 200%.

