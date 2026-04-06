البخشوان: سيادة الدول العربية ركيزة أساسية للأمن القومي المصري

كتب : أحمد عبدالمنعم

09:23 م 06/04/2026

السفير ياسر البخشوان

أكد السفير ياسر البخشوان، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي، أن مواقف الرئيس عبدالفتاح السيسي الرافضة لأي مساس بسيادة الدول العربية تمثل نهجًا ثابتًا في السياسة المصرية، وليست مجرد تصريحات عابرة، بل تعكس رؤية استراتيجية ترتكز على حماية الأمن القومي العربي.

أوضح "البخشوان" أن تأكيدات الرئيس السيسي المتكررة تعكس قناعة راسخة بأن سيادة الدول العربية تمثل امتدادًا مباشرًا للأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن القاهرة تبعث برسائل واضحة للمجتمع الدولي بأن أمن المنطقة غير قابل للمساس.

وأشار إلى أن مصر تواصل دورها التاريخي كركيزة للاستقرار في المنطقة، من خلال التصدي لمحاولات التدخل الخارجي أو زعزعة الأوضاع، لافتًا إلى أن التحركات المصرية لا تقتصر على البيانات، بل تشمل جهودًا دبلوماسية فاعلة لحماية مقدرات الشعوب العربية.

وأضاف أن الدولة المصرية تعتمد على رؤية متكاملة تقوم على احترام الحدود الوطنية ورفض أي إملاءات خارجية، مؤكدًا أن استقرار المنطقة يبدأ من الحفاظ على وحدة الدول وسيادتها.

لفت "البخشوان" إلى أن الموقف المصري تجاه ملفات ليبيا وسوريا واليمن والسودان يتسم بالثبات والاتساق، حيث ترفض القاهرة أي محاولات لتقسيم هذه الدول أو المساس بوحدة أراضيها.

وأكد أن دعم مصر للدول العربية ينطلق من مبدأ الأمن القومي المشترك، موضحًا أن شعار "مسافة السكة" الذي أعلنه الرئيس السيسي يعكس جاهزية مصر لتقديم الدعم الكامل للأشقاء في مواجهة التحديات.

وشدد على أن الدولة المصرية لن تقبل بفرض سياسة الأمر الواقع أو تصفية القضايا العربية، مؤكدًا أن هذا النهج أعاد لمصر دورها المحوري في العمل العربي المشترك، وجعلها شريكًا رئيسيًا في أي ترتيبات سياسية أو أمنية بالمنطقة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بمناسبة شم النسيم.. الاثنين القادم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة
أخبار مصر

بمناسبة شم النسيم.. الاثنين القادم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة
حقيقة تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية
مدارس

حقيقة تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية
"غياب كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا بالدوري المصري
رياضة محلية

"غياب كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا بالدوري المصري
لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
أخبار المحافظات

لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
صحفي لترامب: البعض يطالب بتقييم صحتك العقلية.. الأخير يرد: "لم أسمع بذلك"
شئون عربية و دولية

صحفي لترامب: البعض يطالب بتقييم صحتك العقلية.. الأخير يرد: "لم أسمع بذلك"

