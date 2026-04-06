كشفت مصادر بوزارة الصحة، عن اتجاه لإصدار لائحة جديدة لأسعار الخدمات غير الطارئة والتعاقدات والتأمين داخل الهيئة، وذلك في أعقاب ارتفاع أسعار المواد البترولية وزيادة تكاليف الصيانة والتشغيل.

وتشمل الخدمات غير الطارئة التي تقدمها هيئة الإسعاف، نقل بعض الحالات المرضية لإجراء الفحوصات، إلى جانب تأمين الفعاليات مثل المباريات والاحتفالات.

في المقابل، تواصل الهيئة تقديم خدماتها الطارئة مجانًا، وتشمل التعامل مع الحوادث والحالات المرضية الحرجة، ونقل المصابين إلى أقرب منشأة طبية لتلقي العلاج، فضلًا عن نقل أطفال الحضّانات بين المستشفيات، وتحويل المرضى داخل نطاق المستشفيات الحكومية.

وكان آخر تعديل على لائحة أسعار الخدمات غير الطارئة قد أُقر في أكتوبر 2024، حيث حُددت تكلفة نقل الحالات داخل المحافظة بـ450 جنيهًا لمسافة تصل إلى 25 كم، و625 جنيهًا لمسافة من 26 إلى 50 كم، وتصل إلى 3775 جنيهًا للمسافات بين 486 و500 كم، على أن تشمل هذه التكلفة مدة انتظار تصل إلى ساعتين.

وقال مصدر لمصراوي، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن "إعداد التعديلات الجديدة على اللائحة قد اكتمل، ويتبقى اعتماد موعد التطبيق فقط".

ورجح المصدر زيادة تقارب 40% في أسعار الخدمات غير الطارئة ضمن اللائحة الجديدة، واصفًا هذه الزيادة بأنها "دواء مُر اضطرت إليه الهيئة"، نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل، وعلى رأسها الوقود وأعمال الصيانة.

وكان مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، في دورته الثانية والعشرين برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قد استعرض في أواخر العام الماضي دراسة بشأن تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة، بما يضمن استدامتها وتقديمها بأعلى جودة، مع التأكيد على التوسع في الخدمات المجانية، خاصة إسعاف مصابي حوادث الطرق والحالات الطارئة.

إطلاق خدمة إلكترونية للإعفاء من رسوم النقل



وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الإسعاف المصرية إطلاق خدمة إلكترونية جديدة لتلقي طلبات الإعفاء من رسوم خدمات النقل عبر موقعها الرسمي، وذلك لصالح الفئات الأولى بالرعاية، في خطوة تستهدف التيسير على كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة.

وأكدت الهيئة استمرارها في التوسع في تقديم الخدمات المجانية، والتي تشمل إسعاف مصابي الحوادث، والتعامل مع الحالات المرضية الطارئة، ومواجهة الكوارث والأزمات، بالإضافة إلى نقل المرضى بين مستشفيات وزارة الصحة، وكذلك حالات "مشروع رعايات مصر"، دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية.

وأوضحت أن الخدمة الجديدة تتيح الإعفاء من الرسوم لعدد من الفئات، من بينها أصحاب الهمم الحاصلون على كارت الخدمات المتكاملة، ومستفيدو برنامج "تكافل وكرامة"، ومرضى الغسيل الكلوي، ومرضى الأورام، ومصابو العظام، إلى جانب الحالات غير القادرة ماديًا التي تستدعي نقلها بسيارات إسعاف مجهزة.

كيفية الاستفادة من الخدمة؟



يمكن للمستحقين التقدم بطلبات الإعفاء عبر الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال الرابط المخصص للخدمة، وذلك في إطار التوجه نحو التحول الرقمي وتبني مفهوم "الرقمنة لدعم المواطنة"، بما يسهم في إنهاء الإجراءات بسهولة ودون الحاجة إلى التنقل.

وتعتمد الخدمة على نظام "الشباك الواحد"، حيث يمكن للمواطن تقديم طلبه والحصول على الرد خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة عمل، عقب استيفاء شروط الإعفاء.

وشددت الهيئة على أن خدمات الإسعاف الطارئة، وفي مقدمتها إنقاذ مصابي الحوادث، تُقدم مجانًا بالكامل، فيما تُقدم بعض الخدمات غير الأساسية بنظام الدعم، بحيث يتحمل المواطن جزءًا من تكلفتها، مع مراعاة التغيرات في أسعار الوقود.