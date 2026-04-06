شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نظيرة المغربي عزيز أخنوش، رئيس حكومة المملكة المغربية، توقيع عقد عدد من وثائق التعاون بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استقبل أمس الاحد في مطار القاهرة الدولي مساء اليوم، عزيز أخنوش، رئيس حكومة المملكة المغربية الشقيقة، في مستهل زيارته الرسمية إلى القاهرة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، لتدشين أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية ـ المغربية المشتركة.

ومن المقرر اليوم أن يعقد رئيسا حكومتي البلدين جلسة مباحثات ثنائية، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، ثم يترأسا اجتماعا موسعا بحضور وفدي البلدين ضمن أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية المشتركة.