إعلان

مدبولي ونظيره المغربي يشهدان توقيع وثائق تعاون لتعزيز الشراكة بين البلدين

كتب : محمد عبدالناصر

02:45 م 06/04/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نظيرة المغربي عزيز أخنوش، رئيس حكومة المملكة المغربية، توقيع عقد عدد من وثائق التعاون بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استقبل أمس الاحد في مطار القاهرة الدولي مساء اليوم، عزيز أخنوش، رئيس حكومة المملكة المغربية الشقيقة، في مستهل زيارته الرسمية إلى القاهرة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، لتدشين أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية ـ المغربية المشتركة.

ومن المقرر اليوم أن يعقد رئيسا حكومتي البلدين جلسة مباحثات ثنائية، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، ثم يترأسا اجتماعا موسعا بحضور وفدي البلدين ضمن أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية المشتركة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى مدبولي مصر والمغرب التعاون الدولي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

