استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربى باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والوفد المرافق له، لبحث ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة، جاء ذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام.

تعزيز الاقتصاد الوطنى والتقليل من الفاتورة الاستيرادية



وبحسب بيان، استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بباسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبكافة الحضور، موضحاً أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الدولة على توفير فرص عمل، وزيادة إنتاجية العمالة المصرية الأمر الذي يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطنى والتقليل من الفاتورة الاستيرادية.

توفير إنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة

استعرض "جمبلاط"، الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية للشركات التابعة للوزارة، والقطاعات الصناعية التى يمكن التعاون من خلالها، ومساعدة الشباب فى مشروعاتهم من خلال التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتوفير إنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة بداية من توفير المكان المناسب وكذا إقامة المصنع وتقديم خطوط الإنتاج والمعدات اللازمة لإقامة هذه المشروعات مع إمكانية تقديم الاستشارات الفنية اللازمة وعمل دراسة الجدوى.

دراسة مشروع العربات المتنقلة والتى يقوم بتصنيعها مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات

وأضاف أنه يمكن تقديم مختلف أنواع الدعم لأصحاب المشروعات من خلال (التدريب المهني أو الإداري أو الفني)، سواء من خلال قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربى أو من خلال السيارات المتنقلة التى أثبتت جدارتها بتجربتها الفريدة مع مؤسسات المجتمع المدنى سابقا والتى تم من خلالها تحقيق نجاحات كبيرة للشباب، وكذلك دراسة مشروع العربات المتنقلة والتى يقوم بتصنيعها مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع200) الحربى.

اقرأ أيضاً: تحذير بشأن طقس الأسبوع المقبل.. الأرصاد تكشف التفاصيل





دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

ومن جانبه أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى ونقل خبراتها الواسعة في الانتاج والتصنيع والدعم الفنى والتدريب لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تقديم برامج تدريبية متخصصة لأصحاب المشروعات الصناعية





وأشار "رحمي" خلال اللقاء إلى إمكانية التعاون مع الوزارة في تقديم برامج تدريبية متخصصة لأصحاب المشروعات الصناعية تساعدهم على تطوير مشروعاتهم وزيادة انتاجها بالإضافة إلى الاستفادة من إمكانات الوزارة في دعم رواد الأعمال لتحويل مشروعاتهم من أفكار إلى مشروعات حقيقية وإنتاج خطوط صناعية متخصصة لهذه المشروعات تضمن جودة منتجاتها وتلبي احتياجات المواطنين والسوق المحلي وأيضا التوسع في دعم النماذج الناجحة للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة في عدد من القطاعات الإنتاجية وذلك من خلال التعاون مع المصانع التابعة للوزارة لتوريد خطوط إنتاج صناعية متكاملة لأصحاب المشروعات وتدريبهم علي استخدمها كبديل وطني لاستيراد خطوط الإنتاج والمعدات من الخارج.

تفقد مبانى قطاع التدريب ومركز التميز العلمى

وعقب الاجتماع قام "رحمى" رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتفقد مبانى قطاع التدريب ومركز التميز العلمى والتكنولوجى التابعين لوزارة الإنتاج الحربى المصرية ، حيث أشاد بمستوى التجهيزات الحديثة والبرامج التدريبية المتقدمة، والتي تمثل نموذجاً مثالياً لدعم مشروعات الشباب ورواد الأعمال.