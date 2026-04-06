وزير الطيران يستقبل مسؤولي مايكروسوفت لتعزيز التحول الرقمي

كتب : أحمد الجندي

03:26 م 06/04/2026

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بمقر ديوان عام الوزارة، وفد من مسؤولي شركة "مايكروسوفت" برئاسة نعيم يزبك رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحضور المهندس عمرو نجاتي الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، لبحث سُبل دعم التعاون المشترك في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير تجربة السفر

وخلال اللقاء، تم استعراض الاتفاقية المُبرمة بين "مصر للطيران" و"مايكروسوفت" لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير تجربة السفر، بما يُدعم توجه الناقل الوطني نحو تبني حلول رقمية متقدمة تعزز من كفاءة التشغيل وترتقي بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

تأهيل الكوادر البشرية بقطاع الطيران المدني

كما تناول الاجتماع بحث آفاق التعاون المستقبلي، خاصة في مجالات التدريب ونقل الخبرات التقنية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية بقطاع الطيران المدني، ومواكبة التطورات المتسارعة في صناعة النقل الجوي.

اقرأ أيضاً: تحذير بشأن طقس الأسبوع المقبل.. الأرصاد تكشف التفاصيل

تطبيق الحلول الرقمية الحديثة بمختلف قطاعاتها

وخلال اللقاء، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني حرص الوزارة على التوسع في تطبيق الحلول الرقمية الحديثة بمختلف قطاعاتها، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق النمو والتطوير المستدام.

تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تُسهم في تعزيز القدرات المؤسسية

ومن جانبهم، أعرب مسؤولو "مايكروسوفت" عن اعتزازهم بالتعاون البناء مع قطاع الطيران المدني، مؤكدين استعداد الشركة لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتقني، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تُسهم في تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير منظومة العمل بالقطاع.

الطيران المدني مصر للطيران مايكروسوفت مصر التحول الرقمي الذكاء الاصطناعي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عمدة البسقلون بالمنيا يرد على جدل الـ 150 جرام ذهب: "كانت بتعدي النص كيلو"
شئون عربية و دولية

عمدة البسقلون بالمنيا يرد على جدل الـ 150 جرام ذهب: "كانت بتعدي النص كيلو"
ذبح بنت أخيه عشان "حلق ذهب".. حكاية جريمة تهز بيت العيلة في "بولاق"؟
حوادث وقضايا

ذبح بنت أخيه عشان "حلق ذهب".. حكاية جريمة تهز بيت العيلة في "بولاق"؟

أزمة الباب الخلفي.. قرار عاجل بشأن منظومة الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل
أخبار مصر

أزمة الباب الخلفي.. قرار عاجل بشأن منظومة الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل
اقتحمنه بالقوة.. سيدات يحررن الكلاب الضالة من "شيلتر" ويعيدونها للشارع
أخبار المحافظات

اقتحمنه بالقوة.. سيدات يحررن الكلاب الضالة من "شيلتر" ويعيدونها للشارع
حدث في 8 ساعات| التصديق على تعديلات ضريبة العقارات.. وشحنة قمح روسي ضخمة
أخبار مصر

حدث في 8 ساعات| التصديق على تعديلات ضريبة العقارات.. وشحنة قمح روسي ضخمة

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق