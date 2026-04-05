رئيس الوزراء يتابع مع المالية والبترول تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات البترولية

كتب : محمد سامي

03:47 م 05/04/2026

مصطفى مدبولي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ مع كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل المشترك.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض موقف توافر التمويل اللازم لتكوين مخزون استراتيجي كافٍ من المنتجات البترولية المختلفة؛ بما يضمن استقرار السوق المحلية، كما تطرق إلى الجهود المشتركة المبذولة من وزارتي المالية والبترول في هذا الصدد لضمان انتظام التوريدات.

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع تناول أيضاً استعراض أثر إجراءات الترشيد التي اتخذتها الحكومة مؤخراً على معدلات الاستهلاك من المواد البترولية، والوفورات المالية الناتجة عن قرار إرجاء تنفيذ عدد من المشروعات القومية لمدة ثلاثة أشهر؛ بما يضمن توجيه تلك الوفورات لدعم الاحتياجات العاجلة وتأمين متطلبات القطاعات الحيوية، فضلاً عن متابعة سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها لضمان كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شمل استعراض أحدث جهود وزارة البترول لزيادة الإنتاج؛ ومنها نتائج المباحثات مع شركة «أباتشي» للتوسع بالصحراء الغربية، ووضع بئرين جديدتين بمنطقة «حورس» على خريطة الإنتاج، وبدء تجارب تشغيل خط ربط حقل «غرب البرلس» بمحطة «إدكو» في نوفمبر 2025؛ لضمان استدامة الإمدادات، وتوقيع اتفاقية للتحول الرقمي بالقطاع؛ بما يعزز الإنتاج المحلي ويقلص فاتورة الاستيراد.

رئيس الوزراء وزارة البترول وزارة المالية المخزون الاستراتيجي المنتجات البترولية زيادة الإنتاج

