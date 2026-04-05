أحمد المسلماني يكلّف عواطف أبو السعود نائباً لرئيس القناة الثانية

كتب : أحمد الجندي

03:15 م 05/04/2026

أصدر الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قراراً بتكليف الإعلامية عواطف أبو السعود بمنصب نائب رئيس القناة الثانية بالتليفزيون المصري.

يذكر أنه، تخرجت عواطف أبو السعود في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، والتحقت للتدريب بإذاعة صوت العرب ثم عملت في القناتين الأولي والثانية.

وقدمت عواطف أبو السعود العديد من البرامج وحازت علي قبول ملايين المشاهدين عبر مسيرتها الإعلامية.

كما أن القناة الثانية تشهد عملية تطوير واسعة ومستمرة ، بهدف الارتقاء بالشكل والمحتوي بما يناسب رؤية (عودة ماسبيرو).

