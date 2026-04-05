أكدت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أهمية الاستماع إلى مختلف الأطراف، وعلى رأسهم الطلاب، قائلة:"لا بد أن نسمع الطرف الآخر، ولا يصح أن نتجاهل آراء الطلبة، في ظل مناقشة قضايا استخدام الأطفال والشباب للمنصات الرقمية".

وشددت البرلمانية على ضرورة تمكين الأسرة رقميًا، موضحة انه من الركائز الأساسية لمواكبة التحديات الحالية، مشيرة إلى أن هناك العديد من المنصات الرقمية غير المعروفة على نطاق واسع، ما يتطلب تكاتف الجهود بين وزارات التعليم والاتصالات والأوقاف، إلى جانب الأحزاب السياسية والجهات المعنية، لتوعية الشباب من خلال تقديم محتوى هادف، وربطهم بالمنصات التعليمية الموثوقة.

واقترحت إمكانية ابتكار شخصيات كرتونية جاذبة للأطفال، على غرار "بكار" و"كابتن ماجد"، لتقديم رسائل توعوية مبسطة ومؤثرة.

كما أكدت دعم لجنة التضامن لجهود وزارة الثقافة، مشيرة إلى أن ما يتم في قصور الثقافة يمثل إضافة مهمة، ومشيدة بالمبادرات الثقافية التي تم تنفيذها مؤخرًا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، وبحضور وزراء التعليم والثقافة والاتصالات، ومشاركة عدد من طلاب الجامعات والمدارس.