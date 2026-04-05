أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة قرارًا بتكليف محمد على على عجم للقيام بمتابعة تنفيذ مشروع اعادة تخطيط وتطوير سوق العتبة بحى الموسكى.

يذكر أن، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أكد أن المحافظة بدأت فى رفع كفاءة وصيانة ٢٥ محطة للطاقة الشمسية بالديوان العام والأحياء فى اطار خطتها لايجاد حلول غير تقليدية، وبديل مستدام لتوفير الطاقة فى ظل تصاعد أزمة الطاقة العالمية الناتجة عن التوترات الراهنة بالمنطقة المحيطة، وتزامناً مع توجه الدولة لترشيد الاستهلاك.

بدء أعمال الصيانة الشاملة

وأشار محافظ القاهرة إلى بدء أعمال الصيانة الشاملة لهذه الوحدات بالتعاون بين محافظة القاهرة وشركتى شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تمهيدًا لتشغيلهم بكامل طاقتهم بهدف الاكتفاء الذاتى من الطاقة للمبانى، والاستفادة من الفائض إن وجد.

وأكد محافظ القاهرة على أنه يجرى عمل دراسة للتوسع فى الاعتماد على هذا النوع من الطاقة خاصة فى انارة الشوارع.