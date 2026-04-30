الرئيس السيسي: نعمل على استصلاح 4.5 مليون فدان ستتم إضافتهم إلى الرقعة الزراعية

كتب : أحمد عبدالمنعم

03:09 م 30/04/2026

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة تعمل على استصلاح 4.5 مليون فدان سوف تتم إضافتهم إلى الرقعة الزراعية في مصر، وذلك في إطار مشروع الدلتا الجديدة ومشروعات جهاز مستقبل مصر.

وأوضح الرئيس السيسي خلال كلمته احتفال عيد العمال، والذي أُقِيمَ بمقرِ الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه سيتم إضافة 450 ألف فدان للرقعة الزراعية بشبه جزيرة سيناء، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف تطلب إقامة محطة بحر البقر، فضلاً عن إقامة البنية الأساسية الأخرى ذات الصلة.

وأكد الرئيس أن الدولة تستغل كل الفرص المتاحة لتحقيق التنمية والتطوير، وأنها لا تغفل أياً منها، وأنه يتعين على الجميع التيقن من ذلك، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود حتى تكون هناك القدرة على تحقيق الأهداف المنشودة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس قام بعد ذلك بجولة تفقدية، حيث تفقد عربة مترو بعد تجميعها بمقر مصنع نيرك، وقام بالشرح أثناء التفقد المهندس كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية، ليختتم السيد الرئيس جولة سيادته بصور تذكارية مع كبار المسؤولين وقيادات وعمال مصنع نيرك.

الرئيس السيسي استصلاح الرقعة الزراعية

