وجه الإعلامي مجدي الجلاد سؤالًا إلى المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن ما يتردد بشأن تحوله إلى "صوت معارض" داخل البرلمان، وتقييمه لأدائه خلال الأشهر الأولى من عضويته.

وقال "الخولي" خلال حواره في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن هناك من يصفه بأنه بات يتبنى مواقف مختلفة عن السائد داخل البرلمان، مضيفًا أن هذا التوصيف لا يعكس حقيقته، مؤكدًا: "أنا مستقل، لست معارضًا ولا منتميًا لحزب، لكني أقول رأيي القانوني المدعوم بالأسباب والعدالة".

طاهر الخولي عن تجربته في مجلس النواب: كنت متخوفًا منها في البداية

وأوضح وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تجربته البرلمانية، رغم حداثتها، تمثل تجربة جديدة بالنسبة له، مشيرًا إلى أنه كان متخوفًا منها في البداية، لكنه أصبح سعيدًا بها بعد خوضها.

وأشار إلى أنه يشارك في مناقشة القوانين بموضوعية، موضحًا أنه يوافق على بعض مواد القوانين ويرفض أخرى بناءً على أسباب قانونية واضحة، مستشهدًا بموقفه من قانون الإيجار الذي وافق على بعض مواده ورفض أخرى.

تطرق طاهر الخولي، إلى عدد من التشريعات التي ناقشتها اللجنة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا الموافقة على قوانين مقدمة من الحكومة، من بينها قانون الخدمة العسكرية، وبعض المعاهدات، وقوانين تتعلق باستكشاف البترول والغاز، إلى جانب قانون المنافسة ومنع الاحتكار، الذي وصفه بأنه "قانون مهم لضبط السوق ومنع التحكم في الأسعار ودعم المستثمرين الصغار".

وأكد وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الهدف الأساسي من موقفه التشريعي هو حماية المواطن والمستهلك، وفتح المجال أمام الاستثمار، مشيرًا إلى أن مواجهة الاحتكار تسهم في استقرار الأسعار وتحقيق العدالة في السوق.

وكيل تشريعية النواب: أعمل وفق ما يمليه علي ضميري المهني والقانوني

شدد "الخولي" في سياق حديثه، على أنه يعمل وفق ما يمليه عليه ضميره المهني والقانوني، قائلًا:"إنه يتعامل مع القضايا من زاوية الحق والعدل، بغض النظر عن الانتماءات السياسية".

وعن تقييمه لتوازن القوى داخل البرلمان، أشار إلى أن عدم امتلاك حزب الأغلبية الحالية، حزب مستقبل وطن، لأغلبية مطلقة داخل المجلس انعكس على أداء البرلمان بشكل أكثر توازنًا، موضحًا أن هذا الوضع ليس استثناءً بل هو نمط طبيعي في الحياة السياسية والانتخابات في مختلف الدول.

واختتم المستشار طاهر الخولي، حديثه بالإشارة إلى أن تركيبة البرلمان الحالية، والتي تضم عددًا كبيرًا من النواب المستقلين، تعكس تجربة ديمقراطية وصفها بأنها "جيدة وصحية"، مؤكدًا أن هذا التنوع يصب في مصلحة العمل البرلماني والتشريعي في مصر.

