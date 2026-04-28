اليوم.. ندوة "ديانة القاهرة: رحلة بين التراث والدين والهوية" للكاتب محمد مندور

كتب : محمد لطفي

03:30 ص 28/04/2026

تنظم مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، ندوة ثقافية وأثرية مميزة بعنوان "ديانة القاهرة: رحلة بين التراث والدين والهوية.. قراءة في الذاكرة الحضارية لمدينة الأديان وتأثير الدين في تشكيل التراث والعمارة والثقافة".

وذلك مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساءً بمركز إبداع قصر الأمير طاز.

يلقي المحاضرة الكاتب والباحث في التراث الثقافي محمد مندور، مستشار وزير الثقافة السابق والعضو السابق بلجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة.

وتتناول الندوة العلاقة العميقة والتشابك الفريد بين الدين والفن والعمران في مدينة القاهرة عبر العصور، حيث يرصد مندور كيف نشأت الفنون والعمارة في كنف الدين واستمرت لقرون طويلة كمرآة تعكس القيم الدينية والإنسانية للمجتمع المصري.
كما يستعرض المحاضر نماذج من المنشآت الدينية الإسلامية والمسيحية، محللاً العلاقة بين الإيمان والجمال في العمارة، وكيفية تحول المساجد والكنائس والأضرحة إلى جزء أصيل من الذاكرة الحضارية ورمزاً للتعايش التاريخي بين المسلمين والمسيحيين.

كما تتطرق الندوة إلى دور الموروثات الشعبية، مثل الموالد والاحتفالات الدينية، في تشكيل الوعي الجمعي والهوية الثقافية والاجتماعية للمدينة، مع التركيز على أهمية الحفاظ على هوية القاهرة التاريخية في ظل التحولات الحديثة. ويعد المحاضر محمد مندور من أبرز المهتمين بتوثيق التراث، وله العديد من المؤلفات الهامة في هذا المجال، منها كتاب "ديانة القاهرة" الصادر عن دار المعارف، وكتاب "سيمفونية البشر والحجر"، بالإضافة إلى إسهاماته في صناعة الأفلام الوثائقية المعنية بالهوية المصرية.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري
العاصمة الجديدة تطلق سمبوزيوم العاصمة للنحت في دورته التأسيسية
أخبار مصر

العاصمة الجديدة تطلق سمبوزيوم العاصمة للنحت في دورته التأسيسية
وزير خارجية أمريكا: مستويات العقوبات والضغط على إيران استثنائية ويمكن زيادتها
شئون عربية و دولية

وزير خارجية أمريكا: مستويات العقوبات والضغط على إيران استثنائية ويمكن زيادتها
تم إنهاء خدمته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو شرطي سيناء المسرب
حوادث وقضايا

تم إنهاء خدمته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو شرطي سيناء المسرب
الحبس 3 أشهر للمحامي نبيه الوحش في اتهامه بسب وقذف خالد منتصر
حوادث وقضايا

الحبس 3 أشهر للمحامي نبيه الوحش في اتهامه بسب وقذف خالد منتصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان