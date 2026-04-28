تنظم مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، ندوة ثقافية وأثرية مميزة بعنوان "ديانة القاهرة: رحلة بين التراث والدين والهوية.. قراءة في الذاكرة الحضارية لمدينة الأديان وتأثير الدين في تشكيل التراث والعمارة والثقافة".

وذلك مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساءً بمركز إبداع قصر الأمير طاز.

يلقي المحاضرة الكاتب والباحث في التراث الثقافي محمد مندور، مستشار وزير الثقافة السابق والعضو السابق بلجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة.

وتتناول الندوة العلاقة العميقة والتشابك الفريد بين الدين والفن والعمران في مدينة القاهرة عبر العصور، حيث يرصد مندور كيف نشأت الفنون والعمارة في كنف الدين واستمرت لقرون طويلة كمرآة تعكس القيم الدينية والإنسانية للمجتمع المصري.

كما يستعرض المحاضر نماذج من المنشآت الدينية الإسلامية والمسيحية، محللاً العلاقة بين الإيمان والجمال في العمارة، وكيفية تحول المساجد والكنائس والأضرحة إلى جزء أصيل من الذاكرة الحضارية ورمزاً للتعايش التاريخي بين المسلمين والمسيحيين.

كما تتطرق الندوة إلى دور الموروثات الشعبية، مثل الموالد والاحتفالات الدينية، في تشكيل الوعي الجمعي والهوية الثقافية والاجتماعية للمدينة، مع التركيز على أهمية الحفاظ على هوية القاهرة التاريخية في ظل التحولات الحديثة. ويعد المحاضر محمد مندور من أبرز المهتمين بتوثيق التراث، وله العديد من المؤلفات الهامة في هذا المجال، منها كتاب "ديانة القاهرة" الصادر عن دار المعارف، وكتاب "سيمفونية البشر والحجر"، بالإضافة إلى إسهاماته في صناعة الأفلام الوثائقية المعنية بالهوية المصرية.