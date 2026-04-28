محافظ الجيزة لـ"مصراوي": لن نسمح بعودة المخالفات بعد الجولات.. وسنضبط الأداء

كتب : محمد أبو بكر

01:05 ص 28/04/2026

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، استمرار الجولات الميدانية بكافة أحياء ومناطق المحافظة، مشددًا على أنه لا يوجد موقع لم تتم متابعته، وأنه يحرص على تكرار النزول إلى نفس المناطق أكثر من مرة لضمان استمرارية مستوى الخدمات.

وأوضح المحافظ، في تصريحات لمصراوي، على هامش لقائه محرري محافظ الجيزة بديوان عام المحافظة، أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا في الجولات الميدانية، بحيث تشمل جميع المناطق دون استثناء، بهدف الوقوف على مستوى الأداء الفعلي داخل الشارع، والتأكد من تنفيذ التعليمات بشكل مستدام.

وأشار إلى أن ما كان يحدث سابقًا من تحسن مؤقت في مستوى الخدمات أثناء الجولات ثم عودة الأوضاع كما كانت بعد انتهاء المرور، لن يتكرر مجددًا، مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة ومحاسبة لأي تقصير.

وشدد محافظ الجيزة على أن الأجهزة التنفيذية مطالبة بالحفاظ على مستوى الأداء بشكل دائم، وليس فقط خلال فترات المرور الميداني، لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق الانضباط داخل الشارع.

