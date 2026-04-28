تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

عمرو أديب: العشرية المقبلة زملكاوية وإمبراطورية الأهلي بدأت في الانهيار

قال الإعلامي عمرو أديب مازحا: "إن قلبه يقطر دما 3 مرات مثل أجوال بيراميدز، في إشارة إلى خسارة الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة".

شعبة الأجهزة الكهربائية: أسعار التكييفات ارتفعت 18% مع بداية الصيف

أكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع أسعار أجهزة التكييف بنسبة 18% مع بداية فصل الصيف، مع توقعات بمزيد من الزيادات.

وأوضح هلال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأحداث الجيوسياسية أدت إلى ارتفاع مستلزمات الإنتاج وتكلفة التأمين البحري.

"المنشآت الفندقية" تحسم الجدل بشأن السماح للسيدات في الإقامة بمفردهن

أكد رامي فايز، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أن حكم القضاء اليوم حول السماح للسيدة من الإقامة بمفردها في الفندق يعكس تصادما واضحا بين واقع اجتماعي قديم وقانون جديد يمنع التمييز.

زياد بهاء الدين: مصر تعاني من مصيدة ديون ستستمر دون طفرة تنموية

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن جوهر مشكلة الاقتصاد المصري يكمن في أننا لا ننتج بما يكفي، وما ننتجه لا يحقق العائد المناسب.

عوض تاج الدين: لكل مريض نظام غذائي خاص يحدده الطبيب

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أهمية الاعتدال في تناول الطعام لتجنب الأضرار الصحية، مشددًا على أن لكل حالة مرضية نظامًا غذائيًا خاصًا يحدده الطبيب وفقًا لطبيعة المرض.