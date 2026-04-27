وجه الإعلامي والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، انتقادات حادة إلى منظومة النادي الأهلي، في منشور نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تناول فيه أداء مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، على خلفية تراجع النتائج والخسارة الأخيرة أمام بيراميدز.

ماذا قال الإعلامي مجدي الجلاد عن خسارة الأهلي أمام بيراميدز؟

قال "الجلاد" في منشوره: "الآن حان وقت الحساب يا أهلي.. مجلس إدارة، جهاز فني، ولاعبين.. ليس لأن الدوري ضاع، وليس لأننا تلقينا هزيمة قاسية أمام بيراميدز.. وإنما لأنكم "مش الأهلي".. نعم لستم الأهلي الذي نعرفه، فكيف تستحقون هذا الجمهور العظيم، وقد "ضللتم" الطريق، وقدمتم مصالحكم الشخصية، على حساب الأهلي، واسمه، وجماهيره وتاريخه..".!”

وأضاف رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام قائلًا: "لو كان الدم باحمرار فانلة الأهلي.. لقدم الجميع استقالته، وخضع للتحقيق، فيما حدث السنوات الأخيرة.. ما نعرفه، ولا نعرفه.. امشوا، علشان يرجع لنا أهلي صالح سليم.. أهلي حسن حمدي، ومحمود طاهر.. أهلي الإدارة المُحترفة.. المخلصة.. والنزيهة..!”

وشدد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، في ختام منشوره، على دعوته برحيل المنظومة الحالية، قائلاً: "امشوا.. وهاتوا لنا أهلي البطولات، والمبادئ، والتطبيق الفعلي لشعار "الأهلي فوق الجميع".. وليس شعار "المصلحة فوق الأهلي"..!".

