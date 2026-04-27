وجه الإعلامي مجدي الجلاد سؤالًا إلى المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حول موعد وصول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى البرلمان.

طاهر الخولي: جلسات استماع موسعة قبل إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد

قال "الخولي" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أشار مؤخرًا إلى أن هناك عملًا جارٍ على إعداد مشروع القانون.

وأوضح "البرلماني" أن الحكومة سبق أن تقدمت بمشروع قانون الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب عام 2018، وكان عليه العديد من الملاحظات داخل البرلمان، ما أدى إلى سحبه وإعادته إلى وزارة العدل لإعادة الدراسة والصياغة.

وأضاف وكيل تشريعية النواب، أن الفترة من 2018 وحتى الآن شهدت تطورات اجتماعية وتكنولوجية كبيرة، كان لها انعكاس مباشر على العلاقات الأسرية، مشيرًا إلى ظهور حالات زواج وطلاق عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يستدعي تحديث التشريعات لتواكب الواقع الجديد.

وتابع "الخولي" أن وزارة العدل في طريقها للانتهاء من إعداد المشروع، على أن يتم الاستماع إلى مختلف الآراء والجهات المعنية قبل إحالته إلى مجلس النواب، إذ يقوم المجلس بدوره بإحالته إلى اللجنة الدستورية والتشريعية، التي ستبدأ بدراسة النصوص واستطلاع آراء الجهات المختصة وعقد جلسات استماع موسعة.

أهداف قانون الأحوال الشخصية الجديد

شدد وكيل تشريعية النواب، على أن الهدف من القانون هو الوصول إلى تشريع عادل يحمي الطفل والأسرة المصرية، ويحفظ العلاقات الأسرية القائمة على المودة والرحمة، بدلًا من تحولها إلى صراعات ونزاعات انتقامية بين الأطراف.

وأشار إلى أن هناك مواد في القانون محل جدل ونقاش، تم تطبيقها فعليًا في المحاكم وأظهرت إشكاليات عملية، لافتًا إلى أن الواقع الحالي كشف عن تحول بعض النزاعات الأسرية إلى محاولات تدمير متبادل بين الزوجين دون مراعاة لمصلحة الأبناء.

واختتم المستشار طاهر الخولي، حديثه بالتأكيد على أن هناك احتياجًا ملحًا لإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، في ظل حجم القضايا المتداولة أمام المحاكم، وما يشهده المجتمع من نقاش واسع حول ضرورة ضبط العلاقات الأسرية بشكل أكثر عدالة واستقرارًا، بما يحقق مصلحة الأسرة المصرية بأكملها.

