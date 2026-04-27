حذّرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من تداول مؤلفات غير رسمية يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة إلى لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وتحمل عنوان:"التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات الزراعية في جمهورية مصر العربية"، مؤكدة أنها لا تمت للجنة بصلة.

كتب مجهولة المصدر تثير القلق

أوضحت "الوزارة" في بيان لها، أن هذه الإصدارات لا تصدر عن الجهات المختصة، ولم تخضع لأي مراجعة علمية أو اعتماد رسمي، ما قد يؤدي إلى استخدام توصيات خاطئة أو مبيدات بطرق غير آمنة، وهو ما يمثل خطرًا مباشرًا على المزارعين والمحاصيل.

تحذير من الشراء والتداول

شددت "الزراعة" على ضرورة عدم شراء أو تداول تلك النسخ مجهولة المصدر، داعية إلى الاعتماد فقط على التوصيات الرسمية الصادرة عن اللجنة، والتي تُتاح مجانًا عبر القنوات الرسمية، لضمان سلامة الاستخدام وتحقيق أفضل نتائج إنتاجية.

وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات أو الأفراد المتورطين في نشر أو بيع هذه المؤلفات، لما تمثله من تضليل للمزارعين وتهديد للسلامة الزراعية والغذائية في البلاد.

اللجنة الجهة الوحيدة المختصة

شددت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، من جانبها، على أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن اعتماد وتحديث توصيات استخدام المبيدات في مصر، مشيرة إلى أن التحديث يتم بشكل دوري وفق أحدث الأبحاث العلمية والمعايير البيئية والصحية.

ودعت الوزارة المزارعين والمهندسين الزراعيين إلى تحري الدقة في الحصول على المعلومات الفنية، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة، مع ضرورة الرجوع إلى الإدارات الزراعية والمرشدين المختصين، أو القنوات الرسمية للوزارة للحصول على الإرشادات الموثوقة.

واختتمت وزارة الزراعة، بالتأكيد على استمرار جهودها في توعية المزارعين وتوفير المعلومات الفنية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي والحفاظ على صحة الإنسان والبيئة.

