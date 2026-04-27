تفاصيل برنامج تطوير فرق الطوارئ الطبية

أطلقت الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة بوزارة الصحة، برنامجاً تدريبياً تخصصياً بعنوان "تعزيز الوعي المؤسسي وتطوير مهارات فرق الطوارئ الطبية"، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وبحسب بيان اليوم الأحد، يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة فرق الطوارئ الطبية في التعامل السريع والفعّال مع الحوادث الجماعية والطوارئ، وفق أحدث المعايير والمرجعيات الدولية. ويأتي ذلك لضمان استجابة أسرع وأكثر كفاءة عند وقوع أي حادث، مما ينعكس إيجاباً على إنقاذ الأرواح وتقليل المضاعفات للمواطنين.

يستمر البرنامج حتى الخميس 30 أبريل، بمشاركة نخبة من الخبراء المصريين والدوليين.

ونقل الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بضرورة بناء فرق طوارئ مصرية مؤهلة للاستجابة السريعة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مع وضع خطة تنفيذية واضحة لإعلان جاهزيتها.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة، أن البرنامج يركز على بناء نظام طوارئ استباقي وفعّال، يضمن تقديم رعاية طبية متميزة تلبي احتياجات المواطن في أوقات الأزمات.

وشهد اليوم الأول مشاركة الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إلى جانب قيادات الوزارة وخبراء في مجالات الاستعداد للطوارئ، والصحة النفسية، والتقييم، والتأهيل، مع مشاركة قطاعات خدمات الدم والقوافل الطبية لتعزيز التكامل بين جميع عناصر المنظومة.

وأكدت وزارة الصحة أن الاستثمار في تدريب الكوادر البشرية يمثل خطوة أساسية نحو ضمان خدمات طوارئ آمنة وسريعة، تحمي حياة المواطنين وتواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.